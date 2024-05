La Dirección Nacional de Sanidad Policial preguntó a la División Jurídica si amerita “algún tipo de acción” o “investigación” sobre el médico Blauco Rodríguez, que trabaja en ese organismo público, por entender que violaría la Constitución al haber participado en la presentación de los lineamientos programáticos en salud del precandidato colorado Andrés Ojeda, indicó a la diaria el titular de Sanidad Policial, Julio Rappa. “Es un tema muy técnico”, añadió.

Según informó el periodista Eduardo Preve, Rodríguez está impedido de participar en actividades políticas por el hecho de trabajar en Sanidad Policial y prestar servicios en el Servicio Médico de Jefatura de Policía de Canelones, según establece la Constitución y la ley orgánica policial.

En el cuarto punto del artículo 77 de la Constitución, que refiere al rol que algunos funcionarios públicos deben ejercer, se indica que los funcionarios policiales de cualquier categoría “deberán abstenerse, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y en general ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto”.

En ese marco, indica que no se considerará incluida en estas prohibiciones “la concurrencia de los directores de los entes autónomos y de los servicios descentralizados a los organismos de los partidos que tengan como cometido específico el estudio de problemas de gobierno, legislación y administración”.

En tanto, en la ley orgánica policial se indica en el inciso O del artículo 36 que los funcionarios policiales deberán “abstenerse” de toda actividad política, “pública o privada, salvo el voto, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 77 de la Constitución de la República”. “Sin perjuicio de los deberes enunciados precedentemente, el personal policial será responsable penal, civil y administrativamente por los actos que ejecute u omita, así como por las órdenes que imparta”, añade.

Desde el equipo de Ojeda aclararon a la diaria que no hubo notificación alguna a Rodríguez de una posible investigación en su contra. De acuerdo con las fuentes consultadas, la presentación de las líneas programáticas en salud fue una “disertación” meramente “técnica” por parte de Rodríguez. Según indicaron a la diaria, el profesional aclaró “desde un principio” en la presentación de los lineamientos que iba a opinar como técnico en el área de salud pública y consideraron que Rodríguez no hace política partidaria ni integra ningún partido político oficialmente, aunque fue presentado como coordinador del equipo de salud del precandidato colorado. Por su parte, Ojeda prefirió no brindar declaraciones.

Rodríguez también es director de la Regional Sur de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, trabaja en la mutualista Casmu y es uno de los integrantes del Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.