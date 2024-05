La exvicepresidenta Lucía Topolansky habló este martes sobre la campaña interna del Frente Amplio (FA). Aunque las encuestas marcan que disminuye la diferencia en la intención de voto a los precandidatos Yamandú Orsi y Carolina Cosse, la exsenadora y una de las líderes del Movimiento de Participación Popular (MPP) dijo que el exintendente de Canelones “siempre ha estado arriba” y “si desagregamos Montevideo del interior ni que hablar que está bastante más arriba Orsi que Cosse”.

Topolansky dijo que si la intendenta de Montevideo gana las elecciones internas del próximo 30 de junio, podrá tener dificultades para ganar las nacionales. “No es que lo diga yo, lo dicen las encuestas]”, sostuvo, en referencia a encuestas que comparan escenarios para las elecciones nacionales según quién gane las internas. Su esposo, el expresidente José Mujica, había dicho a mediados de febrero que Cosse “no les gana a los blancos porque no la bancan en el interior”.

Este martes, en una entrevista con Desayunos informales, la exsenadora dijo que ve “difícil” que esta situación de la precandidata cambie porque “es bastante desconocida en el interior en cuanto a cercanía política”. “No es así en el caso de Orsi, que es un candidato sui generis porque es bisagra, no es ni montevideano ni del interior profundo”, añadió.

La exvicepresidenta sostuvo que la capacidad de ganarle a los blancos es uno de los motivos que ponen a Orsi por delante de Cosse y añadió que el otro es “la capacidad de diálogo y negociación, que para conducir cualquier gobierno y políticas de Estado es clave”, y eso se ha visto en el trabajo a nivel departamental de ambos precandidatos.

Consultada sobre si Cosse no supo tener capacidad de intercambio, la líder del MPP dijo que “está todo el tema del saneamiento y otros fideicomisos que no salieron” en Montevideo. “Todos lo vimos esto, los montevideanos no son tontos, saben lo que pasó”, expresó. “Para negociar tenés que ir con voluntad de negociar, y para negociar ‘te doy para que me des’. Negocié 22 años en el Parlamento y algunas veces perdí, pero la mayoría de las veces llegamos al objetivo”, apuntó.

No obstante, la exvicepresidenta dijo que, independientemente del resultado de las internas, el FA “va a ir a competir y se alineará detrás del que gane”. “Si vos das una batalla perdida de antemano, más vale que no corras la carrera”, manifestó.

Plebiscito de la seguridad social: el FA debe “mantener” la libertad de acción

Respecto de las diferencias internas en el FA con relación al plebiscito que impulsó el PIT-CNT para reformar la seguridad social, Topolansky dijo que el “Frente Amplio tomó una decisión de libertad de acción y la tiene que mantener”, en referencia a la libertad de acción que resolvió de cara a la recolección de firmas, y consideró que no es un problema que coexistan visiones distintas.

En el caso del MPP, la dirigente recordó que su sector definió su postura el 6 de agosto de 2023, incluso antes que la propia central sindical: “No estamos de acuerdo ni con la reforma constitucional ni con el contenido, tampoco estamos de acuerdo con la ley vigente”, señaló.

Asimismo, dijo que respeta la postura de Cosse de no pronunciarse al respecto, pero marcó que la suya ha sido otra.

“Lo más importante que vamos a hacer en octubre es elegir el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo; si nosotros desviamos la discusión a otros temas, estamos fritos. Hay casi como una especie de inflación de plebiscitos que no es buena, y acá está si encartás o no encartás. Nosotros no vamos a encartar”, expresó.

Por otra parte, Topolansky consideró que el FA no debe hacer campaña por los plebiscitos y, en cambio, debe concentrarse en la campaña por el gobierno nacional.

Topolansky sobre salud de Mujica: “Está con buen estado de ánimo, quiere seguir estando”

Consultada sobre la salud del expresidente, a quien se le detectó un cáncer de esófago semanas atrás, la exvicepresidenta dijo que Mujica se encuentra en “pleno tratamiento”. “Tiene algunas cosas positivas. La primera es que no tiene metástasis, que fue un alivio para nosotros. La edad le corre a favor también porque la reproducción celular es mucho menor. El tipo de tumor es sensible a la radioterapia, porque la quimioterapia, por otras patologías que tiene Pepe, hubiera sido imposible”, destacó.

No obstante, dijo que cuando “te bombardean todos los días con radioterapia”, con el paso del tiempo “va a tener” algunos “problemitas”. “Está con buen estado de ánimo, quiere seguir estando. El problema es que no se agarre ni un resfrío, ni una gripe, ni ninguna patología de estas que vuelan en el invierno”, sostuvo Topolansky.

“Él va a participar en la vida política porque eso le sirve en el estado de ánimo también. Militó una vida entera. Cuando murió Jorge Batlle, él dijo ‘Para un político, la muerte de Jorge Batlle fue la mejor, porque murió militando’. Y es verdad, es como un cantante en el escenario: lo tuyo hasta el final. Iremos viendo, acá también precisamos paciencia”, expresó.