El 8 de marzo de 2020 las mujeres colonienses se volcaron a las calles y una semana después la pandemia comenzaba a instalarse en el país. La suspensión de las clases presenciales, el teletrabajo y el mensaje “Quedate en casa” parecen haber congelado aquellas reivindicaciones. Contrariamente a lo reclamado en aquel 8M, la situación que atraviesan las mujeres ha empeorado producto del confinamiento, porque, paradójicamente, para muchas mujeres el hogar no es el lugar más seguro.

Según los datos brindados por la Encuesta Nacional de Prevalencia sobre la Violencia Basada en Género y Generaciones, en el área metropolitana ocho de cada diez mujeres reportan violencia basada en género en algún ámbito, y en localidades menores a 5.000 habitantes lo hacen seis de cada diez. En 2020 fueron 28 las mujeres asesinadas por su pareja, expareja o algún familiar, y además aumentaron 19% las denuncias por delitos sexuales.

Pero el confinamiento no sólo trajo aparejado el aumento de la violencia. El trabajo no remunerado –que históricamente han realizado las mujeres– ha intervenido directamente en la calidad de vida en este período. Los datos publicados por el Ministerio de Desarrollo Social indican que en la semana laboral la carga del trabajo no remunerado es de 35,5% para las mujeres, mientras que para los varones constituye 19,5%, es decir que la participación de las mujeres en esta actividad continúa siendo significativamente mayor.

En este sentido, la brecha salarial entre varones y mujeres continúa siendo de 25%, lo cual impacta negativamente en la calidad de vida y en las posibilidades de las uruguayas. El techo de cristal aún no se ha roto.

Esperando respuestas

Entre las reivindicaciones de 2020, la Colectiva Feminista Sabalera propuso la creación de un “Plan departamental de igualdad de derechos y oportunidades”, tal como lo habilita el artículo 9º de la Ley 18.104, aprobada en 2007. Este plan ya ha sido implementado en la Intendencia de Montevideo y en la de Canelones, y constituye una gran oportunidad para atravesar las políticas públicas en Colonia desde una perspectiva de género.