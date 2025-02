“Nunca NAZI Siempre ESI”, “Somos muchxs Estamos juntxs”, “Al facho ni cabida amor!”, “Solidaridad transterritorial” eran algunos de los carteles que se podían leer en la marcha que salió a las 16.00 de plaza Libertad en Montevideo y pegó la vuelta por Yí dos cuadras hacia la Embajada de Argentina en Uruguay. Convocada por Unión Trans, Ovejas Negras, Biblioteca Memoriales y Asamblea Transfronteriza, entre otras organizaciones de la diversidad sexual, la movilización en solidaridad con la marcha del orgullo antifascista, antirracista LGBTIQNB+ que se realizó en Buenos Aires y decenas de ciudades argentinas y del resto del mundo tuvo gran participación para un sábado a la tarde.

El ritmo del Musimóvil convocaba en el punto cero de la capital y contrariaba a quienes entendían que este encuentro no debía ser una fiesta, como dijo Catalina a la diaria, una argentina criada en nuestro país y que vive a dos orillas.

Marcha Antifascista - Diversos colectivos marchan en contra de discurso de Milei de PLaza Libertad a embajada Argentina. Foto: Laura Sosa

“No deja de ser un apoyo, pero me llama la atención que en Uruguay no sepan bien lo que está pasando. Nos distancia un charquito. Allá los jubilados están sin comer. Salen a la calle todos los miércoles a reclamar y les pegan. Hay represión. Hoy Argentina está militarizada. Le quemaron la casa a dos lesbianas en Cañuelas. Es necesario que sepan que no nos representa una persona que incita a la violencia, que dice que no se puede ser gay, que el aborto es un asesinato. No podemos volver para atrás”.

Daniela Buquet, integrante de Ovejas Negras, remarcó la importancia de que hubiera marchas simultáneas en otros países, una muestra de la “hermandad latinoamericana”. Y subrayó que “es importante generar presión política frente a un fascismo con formas tan visibles”.

Para ella, este tipo de movilizaciones “muestran la unidad social que Uruguay tiene como bandera, donde nos encontramos colectivos LGBT, feministas, sindicales, antirracistas, de la comunidad charrúa, entendiendo que los derechos tienen que ser para que todas las personas vivamos con dignidad”.

En este contexto, y ante la vuelta de un gobierno del Frente Amplio (FA), Buquet opinó que “el gobierno de la coalición no solo dejó de lado la agenda de derechos sino que retrocedió, avalando discursos que salían del propio Parlamento. Vemos con expectativa el nuevo gobierno nacional porque para ponerse la bandera y salir a hablar, si eso les permite visibilidad y popularidad están todos los políticos pero, a la hora de poner plata, tomar la voz y las decisiones importantes, así como personas relevantes en los espacios, esas cosas han fallado en otros gobiernos del FA, más allá de que se han hecho muchísimos logros porque el FA lo ha permitido, pero también porque el movimiento social está presente. Gobierne quien gobierne, la comunidad y los movimientos tienen que estar siempre en la calle exigiendo sus derechos”.

La coordinadora del laboratorio disidente Anguirú, Laura Recalde, opinó que ante un escenario global “sumamente grave, con discursos de odio pero también con acciones directas contra la comunidad LGBT, derechos de las mujeres y disidencias, no vamos a dejar que den un paso atrás en los derechos que hemos conseguido. Ésta es una señal colectiva y política de que hay que hacer algo”.

Si bien “los discursos fascistas se manifiestan según las idiosincrasias locales que, en el caso de la política uruguaya, todavía tienen determinados límites”, para Recalde “el escenario va a estar cada vez más polarizado y hay que prestar mucha atención a cómo seguirá siendo el rol y el uso de las redes sociales en la construcción de mensajes desde las organizaciones sociales, ante los cambios en el chequeo de datos en Meta” y el avance de gobiernos financiados por tech bros (alcanza con ver la foto de la asunción de Donald Trump).

Para la también integrante del Grupo de Estudios Sexogenéricos y Corporalidades de Facultad de Humanidades de la Udelar, en nuestro país es un problema que haya discursos “sobre los que la izquierda uruguaya no se pronuncia, sobre los que no da la batalla cultural, como la violencia de género u otras cuestiones ausentes en la última campaña. Hay algunas cuestiones que la izquierda ve como un peligro inminente y, sin embargo, no está queriendo contraatacar. Es una estrategia, pero mientras los actores fascistas de nuestro país levantan una agenda reflejada, por ejemplo, en la candidata de Cabildo Abierto, contra todos los derechos. O representantes en alianza con todos estos personajes alineados a estos discursos, que cuentan con recursos económicos y mediáticos”.

Paula Moreno, fundadora y vocera del Colectivo Diverso de las Piedras, dijo a la diaria que “es muy importante remarcar que tenemos que combatir el odio y la discriminación. Porque los discursos de odio solo fomentan más odio. Un Estado que debería garantizar nuestros derechos, lo que está haciendo es promover la violencia contra nuestra existencia. Por eso nos solidarizamos con el pueblo argentino y todos los pueblos vulnerados por estos discursos violentos”. Para Moreno, la numerosa convocatoria “muestra la unidad de nuestro pueblo” y llamó a seguir encontrándose en las calles.

Mientras los aplausos y gritos de “¡Milei, basura, vos sos la dictadura!” se multiplicaban frente a la puerta de la embajada, representantes de Unión Trans comenzaban a leer su plataforma reivindicativa con el grito: “No al fascismo disfrazado de democracia”.

Acostumbradas a dar vuelta la taba de las legislaturas del cerebro, las activistas travas remarcaron: “Generalmente se nos cuestiona qué somos. En este contexto de transodio en el que las libertades significan prohibiciones, nos interesa porfiadamente enunciar qué no somos: no somos Trump, no somos Putin, no somos Milei, no somos Bolsonaro, no somos el Qki Lacalle, no somos Bianchi, no somos el Pastor Márquez, no somos Domenech, no somos Manini, (…) No somos tu burla, no somos pedófilos, ni pedófilas, No somos fascistas”.

“Nuestra rebeldía y fortaleza radica en cuestionar lo instituido, lo obligatorio, lo impuesto como norma; en habilitar el derecho de ser quienes somos y de estar con quienes deseamos estar, y que eso no nos cueste la vida, la salud, el trabajo, la educación, la vivienda entre otros derechos humanos fundamentales”, siguió el posicionamiento en el que también exigieron a las feministas radicales transexcluyentes (TERFs) que “dejen de hacerle los mandados al fascismo y la extrema derecha”.

Tanto la proclama de Unión Trans, como las leídas por Biblioteca Memoriales y la Asamblea Transfronteriza, marcaron posicionamientos de solidaridad con pueblo palestino y de defensa de los bienes comunes como el agua y la tierra, amenazados por empresas extractivistas. La Asamblea Transfronteriza convocó a una asamblea para el próximo jueves 7.

Mientras nadie quería dejar de sentir el calor del encuentro en la calle e ilusionarse con nuevas olas, la artista Lea Amaro López entonó una versión profunda y diversa de “No llores por mí, Argentina”.

