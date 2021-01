La Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dio a conocer la fijación de las fechas 3 y 4 del Torneo Clausura. Quedaron dos cosas en evidencia: se viene una seguidilla importante de partidos –si la covid-19 lo permite–; el partido más importante del fútbol uruguayo, Peñarol-Nacional, quedó fijado para el miércoles 3 a las 17.00. Esto último, en particular, generó malestar entre propios y ajenos.

No era la idea primaria de la AUF. La Mesa Ejecutiva tenía la intención de programarlo para la noche teniendo en cuenta el horario laboral y los inconvenientes del público para verlo por televisión, que no es novedad pero es la única forma de ver fútbol. Fue el Ministerio del Interior el que ordenó que se fijara en horas de la tarde –con luz solar, para ser más precisos– por motivos de seguridad. Peñarol, por intermedio de su dirigencia, está llevando adelante gestiones para cambiar el horario, pero las autoridades nacionales se mantienen firmes en la decisión, más allá de que no se han manifestado públicamente.

Lo pendiente

Una cosa será el clásico de la cuarta fecha, pero por orden cronológico se impone la segunda. El miércoles a las 21.00, en el Campeón del Siglo, Peñarol y Defensor Sporting pondrán punto final a la fecha 2 del Clausura.

Con el calendario al día y la pelota lista, entre viernes y domingo se desarrollará la tercera fecha. Sí: la grilla se extiende porque el calor se impone y no se puede jugar entre las 12.00 y las 16.00.

El fútbol del viernes comenzará en el Parque Capurro cuando se midan Fénix y Plaza Colonia a partir de las 17.00. Minutos después de la finalización de este encuentro, a las 19.15 estarán cara a cara Boston River y Cerro Largo en el estadio Centenario.

El sábado la agenda marca que Progreso y Liverpool jugarán a las 10.00 en el Parque Paladino; Deportivo Maldonado y Rentistas se enfrentarán a las 18.00 en el Campus Municipal fernandino; mientras que el cierre nocturno lo darán Nacional y Wanderers en el Gran Parque Central a las 21.00.

El domingo no habrá partido mañanero, pero sí una interesante seguidilla que se extenderá durante la tarde y la noche: a las 17.00 se jugará el atractivo Danubio-Peñarol en el estadio María Mincheff; a las 19.15 Cerro y Torque le darán vida a la pelota en el Tróccoli; mientras que el atractivo punto final lo darán Defensor Sporting y River en el Franzini a las 21.30.