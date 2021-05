Temporadas, torneos, campeonatos, copas.

Desde que el fútbol pasó de juego a deporte e inmediatamente a deporte de competencia organizada, las instituciones que rigen las organizaciones futbolísticas -la Football Association, la británica, la primera de todas- comenzaron a jugar copas y torneos con los que se fue cimentando el concepto de temporada.

La Asociación Uruguaya de Fútbol, que data de 1930, también ha pasado por ese mismo proceso y, a excepción de algunos años puntuales, siempre ha hecho del Uruguayo su campeonato más importante de la temporada.

Siempre en el siglo pasado y en este, la temporada se prepara, se anticipa y se juega con una concatenación de campeonatos, que van o no atados a la definición del máximo torneo.

La última modificación no forzada fue la de 2017, cuando se aprobó sumar a la temporada regular un torneo más, el Intermedio. Sumando además una nueva copa para la temporada siguiente: la Supercopa; el primer torneo de cada temporada que se juega entre el campeón uruguayo y el campeón o vicecampeón del Intermedio.

El domingo, cuando Nacional ganó la Supercopa al vencer 2-0 a Wanderers, se estaba dando inicio a esta temporada extraordinaria que no tendrá torneo Intermedio, de manera excepcional, por falta de fechas posibles de disputa. Se jugará desde el sábado hasta diciembre si la situación sanitaria del país lo permite.

En tanto institucionalizado y oficial, no cabe duda de que el título de los tricolores debe sumarse a su palmarés. Lo que no puede ser es que se le adjudique a la temporada pasada, más cuando en la definición de temporada se aclara que la Supercopa Uruguaya será el primer torneo de cada temporada.

El Uruguayo 2021, que de acuerdo a lo estipulado por la AUF desde 2017 se debería jugar en tres módulos (Apertura, Intermedio y Clausura) no podrá cumplir con un calendario que implicaría mínimo 38 jornadas/semanas si no hubiese que jugar ninguna final más que la estipulada para Intermedio, y un máximo de 44 si se debiesen jugar finales de Apertura, Clausura, Anual, semifinal y finales del Uruguayo.

Esa es la razón por la que se dejó sin efecto este año el Intermedio, por lo que habrá 21 puntos menos en disputa.

No da para jugar la temporada completa pensada antes de los tapabocas y la burbuja porque, desde el 8 de mayo al 31 de diciembre, se cuentan 34 fines de semana consecutivos. Inclusive contando que se jugará encima de la Copa América y las eliminatorias mundialistas, por lo que se utilizarán esos cuatro o cinco fines de semana, que en otros casos no tendrían actividad de la A. El formato de Uruguayo 2021 no debería exceder las 30 fechas en su fase regular, por lo que se explica que no se juegue el Intermedio.

Aun jugando solo Apertura y Clausura, más definiciones, habrá que poner algunas fechas entre semana que no compitan con las de la Conmebol, que potencialmente puede mantener a cuatro clubes uruguayos en Sudamericana y Libertadores, y que se extenderá si clasifican a octavos, cuartos, semis y finales.

Agendando pantalla

El Campeonato Uruguayo llevará el nombre de Tabaré Vázquez, que además de dos veces presidente de la República, fue presidente y activo dirigente de Progreso. El Apertura lleva el nombre de Eduardo Roca Couture, honrando al dirigente de Defensor, la AUF y la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Se estima que el Apertura irá desde el sábado (8 de mayo) hasta el 15 de agosto si no precisa de partido final. Como fuere, con o sin final, habrá un período de descanso, con período de pases y seguramente licencia hasta el 4 de setiembre, fecha en que debería empezar el Clausura.

El segundo y último certamen de este 2021, denominado Marcos Basiaco, homenajeando al expresidente y dirigente de Liverpool, debería finalizar el 4 y 5 de diciembre, por lo que quedaría espacio suficiente para los hasta cinco partidos que se puede extender.

Tiene cancha

Con la llegada de los tres ascendidos -Cerrito, Villa Española y Sud América-, habrá nuevos escenarios y cambio de localías para este Uruguayo. Torque dejará el Charrúa para pasar a ser local en el Centenario, mientras que Cerrito pasará a ser local en el sintético del Charrúa. Boston River dejará el Centenario y será local en el estadio Artigas de Las Piedras, mientras que la IASA, que ya ha sabido ser local fuera de Montevideo, estrenará locación y jugará en el teatro de las sierras, en el Juan Antonio Lavalleja de la ciudad de Minas. Villa Española mantendrá la fiesta en el barrio y jugará en el Obdulio Varela. Los otros 11 clubes seguirán usando sus propios escenarios para todos los partidos hasta que no haya un restablecimiento de la posibilidad de jugar con público.