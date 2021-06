En el inicio de la cuarta fecha del torneo Apertura 2021, Liverpool venció por 3-1 de visitante a Progreso, y por unas horas quedará en el liderazgo del certamen al haber alcanzado los nueve puntos en cuatro presentaciones.

Lo negriazules tomaron rápida ventaja en la primera parte con un golazo de Federico Martínez, y un autogol de Martin Marta. En la segunda parte sumaron el tercero por parte del zaguero Emiliano García, y sobre el cierre Jonathan Barboza con un bombazo de afuera del área puso el 1-3 para los locales que llegaron a su cuarta presentación sin conocer la victoria.

Otro día en la oficina. Un viernes de paraguas y sin tapabocas, con cámaras y sin gente, a la hora en la que necesariamente la gente tiene que estar en otra ellos están en la cancha. Es en La Teja, en el Paladino, y porque hay necesidad de jugar para que haya pantalla. Es difícil que estos trabajadores de la pelota, vocacionales del fútbol, y obreros de la camiseta, sientan más que la necesidad de hacer bien, muy bien, lo mejor posible su trabajo. Seguramente, son muy pocas las trazas de pasión lúdica que debe haber en estos partidos casi perdidos, con lluvia, frío, sin más gritos que los propios, sin más calor que la de alguna camiseta de strech alicrada.

Algunos pocos conversan arriba de los muros de las redes sociales después de escuchar a los especialistas que elucubran que este Liverpool ya no es el mismo que aquel que fue la sensación de la temporada pasada quedándose con el Clausura. Y no, claro que no, cómo va a ser el mismo, si en el Paladino no estaba su golero campeón Sebastián Lentinelly (aunque estaba y muy bien Jorge Bava), de la línea final sólo queda Franco Romero , porque Federico Pereira se rompió ligamentos, y Cristian Almeyda y Camilo Cándido este año son jugadores de Nacional. Tampoco sigue el creativo Agustín Ocampo. Pero además no estaba ayer su supergoleador, Juan Ignacio Ramírez, que está en la selección. ¿Entonces como pretenden que sea el mismo?

Liverpool, sigue siendo dirigido por Marcelo Méndez, pero es otro, por aquello del ser y el devenir. Y es otro, que no está nada mal, y que acoplándose a las posibilidades de juego colectivo y estrategia ha ganado tres partidos de cuatro, y por eso, por lo menos hasta esperar los resultados de otros, está primero.

Fue superior a Progreso por su capacidad de juego y de aprovechamiento ofensivo. Ahora hay juego más directo para buscar las endemoniadas carreras de Federico Martínez por derecha y de Tomás Chacón jugando por izquierda. De nueve, sustituyendo al Colo Ramírez, lo hizo Sebastián Fernández, con toda su experiencia y don de ocupar y desocupar espacios. Cuando Progreso no había logrado armar su juego hogareño, una acción ofensiva por izquierda permitió la definición de Federico Martínez por derecha, pegándole de una a la pelota con su pierna izquierda para vencer a Rodrigo Formento.

Ese 1-0 generó más cambios de juego, y permitir a los negriazules correr más la cancha mientras Progreso se enredaba en sus intentos.

Con el 2-0 fue más complicada la cosa aún para los gauchos que se fueron a vestuarios buscándole la vuelta. El regreso con cambios no sirvió para torcer el destino del juego, que quedó más marcado aun cuando ya en la segunda parte Emiliano García puso el 3-0. Después quedó espacio para ver el golazo de Jonathan Barboza para los locales, pero ya era tarde para Progreso, como lo había sido toda la tarde.

Detalles

Torneo Apertura 2021 / 4ª fecha

Estadio: Paladino

Árbitros: Andrés Cunha, Héctor Bergalo, Julián Pérez

Progreso (1): Rodrigo Formento; Bryan Bentaberry, Andrés Romero, Martín Marta (46’ Lucas Morales), Martín Arguiñarena (46’ Luciano Rodríguez), Santiago Arias (68’ Gonzalo Andrada), Jonathan Barboza, Rodrigo Rojo, Fabricio Fernández, Jhonathan Ramis (68’ Ignacio Cancela), Gustavo Alles. Entrenador: Maximiliano Viera

Liverpool ( 3):Jorge Bava, Franco Romero, Gonzalo Pérez, Emiliano García; Jean Pierre Rosso, Fabricio Díaz, Hernán Figueredo (88’ Gastón Pérez), Mauricio Loffreda; Federico Martínez, Sebastián Fernández (73’ Rodrigo Viega), Tomás Chacón (66’Alan Medina). Entrenador: Marcelo Méndez

Goles: 10’ Federico Martínez (L),38’ Martin Marta –autogol– (L), 81’ Emiliano García (L), 83’ Jonathan Barboza (P)