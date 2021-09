Entre martes y miércoles se disputará la fecha 13 del Campeonato Uruguayo de Segunda División, en el que están en juego tres ascensos para la próxima temporada en Primera. Tanto el líder como el escolta jugarán los partidos de última hora contra los clubes de la Villa del Cerro de Montevideo: Racing enfrentará el martes a Rampla Juniors y Defensor Sporting el miércoles a Cerro. El albiceleste quiere meterse de lleno en los puestos de playoffs, luego de haber ganado 10 puntos de los últimos 12 disputados, todos bajo la dirección técnica de Walter Pandiani, mientras que Defensor quiere consolidar su lugar en posición de ascenso directo.

Racing viene de una fecha en la que consiguió despegarse a más de un partido de ventaja de los puestos de playoffs, que son los que definirán el tercer ascenso. Si bien tiene al violeta apenas a dos puntos, son cuatro unidades las que lo separan de Albion, el mejor de los que no están en puestos de ascenso directo. Recordemos que el formato dispone que, luego de otorgarse los dos ascensos directos tras el final de la fase regular (al momento son Racing y Defensor), se juegan playoffs por el tercer ascenso entre los mejores cuatro equipos restantes.

Esas posiciones las ocupan Albion, Juventud, Danubio y Atenas (que iguala en puntos con Cerro). Justamente estos cuatro equipos tienen una fecha que mucho se parece a un cuadrangular. Danubio y Atenas jugarán el martes a segunda hora, en la que será la segunda presentación danubiana con Jorge Fossati en la dirección técnica, mientras que será el primer encuentro para Atenas luego de la partida de Diego Forlán por desavenencias con la gerencia de la sociedad anónima deportiva (SAD). El lugar de entrenador lo ocupará Carlos Poro Aguiar, hermano mayor de Luis –hoy jugador de Juventud de Las Piedras–, hasta la designación de un nuevo cuerpo técnico. Albion y Juventud se enfrentan a primera hora el miércoles en uno de los partidos con más cartel de la fecha.

De despedida

Diego Forlán habló sobre las razones de su alejamiento del club carolino. En declaraciones al programa radial Tirando paredes hizo énfasis en que no fueron deportivas. De haberlo sido, afirma el exjugador, hubiese sido cesado al finalizar la primera rueda. En cambio, una conversación tras la derrota con Rampla fue el desencadenante. “Este equipo no nos representa, jugamos contra un equipo que no tiene cancha para entrenar y que les debe a los jugadores”, afirma Forlán que le dijo Juan Pablo Fassi, presidente de la SAD e hijo del empresario Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba. Según Forlán, ante la permanente insistencia de los Fassi en opinar sobre la línea futbolística y el manejo del equipo, él fue claro: “Tenés dos opciones: aguantarme o echarme. Esto no lo voy a permitir más”. Las consecuencias fueron las ya conocidas y, finalizado su ciclo como entrenador, el club busca un reemplazante.

Todos los partidos se disputarán en el estadio Charrúa y serán televisados por la señal VTV Plus.

Fecha 13

Martes 21

16.00 - Villa Teresa - Uruguay Montevideo / Charrúa

18.30 - Atenas - Danubio / Charrúa

21.00 - Racing - Rampla Juniors / Charrúa

Miércoles 22

16.00 - Albion - Juventud / Charrúa

18.30 - Central Español - Rocha / Charrúa

21.00 - Defensor Sporting - Cerro / Charrúa

Posiciones