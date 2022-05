Desde el principio, a Cerrito no le importó tener la pelota, armó un bloque bajo que comenzó muy sólido. Nacional tuvo la iniciativa ofensiva, pero no encontró casi ningún espacio para lastimar a su rival. En la primera media hora el control de la posesión fue del tricolor, pero se jugó a lo que quiso Cerrito. Si bien la visita estaba muy bien armada, las imprecisiones en el último tercio del local fueron muchísimas y jugó a un ritmo anestesiado. La toma de decisiones en el último tercio siempre fue muy lenta y los jugadores encargados de desbordar por fuera -José Luis Rodríguez y Alex Castro- intentaron muy pocas veces ganar situaciones uno contra uno.

Con el paso de los minutos, Cerrito se empezó a sentir todavía más cómodo y logró tener la pelota un poco más. Facundo Rodríguez comenzó a bajar las pelotas largas aéreas, que sus compañeros le tiraron desde primera línea. Eso le permitió a su equipo tener mayor presencia en el último tercio, pero estuvo lejos de tener una chance de peligro. Mientras tanto, Nacional continuó jugando con una tranquilidad alarmante, sólo Diego Zabala se mostró diferente a sus compañeros: intentó moverse por distintas alturas del campo y probó romper la defensa rival con algunos pases entre líneas, el problema es que no estuvo fino.

Matías Soto, de Cerrito y Diego Zabala, de Nacional, el sábado 28 de mayo en el Gran Parque Central. Foto: Federico Gutiérrez

A nada de irse al descanso, Camilo Cándido supo aprovechar los espacios que cedió Cerrito al priorizar la defensa de su área. Yonathan Rodriguez se encargó de ensanchar la cancha y le creó un espacio al lateral para conducir a gran velocidad por el medio y con mucho terreno para avanzar. El movimiento generó la primera descoordinación del fondo de Cerrito, ninguno le salió a impedir el paso a Cándido a tiempo y cuando lo hicieron ya era demasiado tarde. Alex Castro atacó la espalda del lateral rival y Cándido le filtró una pelota que lo dejó mano a mano con el golero. El extremo no fue egoísta, vio a Emmanuel Giogliotti solo por el medio y le pasó la pelota para que defina sin oposición: 1 - 0.

Lógicamente, la visita no podía seguir manteniendo la misma postura si quería llevarse algo del partido. Al romper su bloque defensivo empezó a mostrar grandes falencias en el fondo y a perder pelotas sencillas en su propia cancha mientras intentaba progresar con la pelota. Eso, ante un equipo como Nacional, cuya mayor virtud es el contragolpe y las recuperaciones en el último tercio, hizo que las chances del local fueran cada vez más claras.

Matías Soto, de Cerrito y Emmanuel Gigliotti, de Nacional, el sábado 28 de mayo en el Gran Parque Central. Foto: Federico Gutiérrez

Para este partido, Pablo Repetto sacó a José Luis Pumita Rodríguez de su posición natural como lateral y lo colocó como extremo por derecha. Como resultado, el Pumita fue el jugador que más peligro generó durante el segundo tiempo, supo aprovechar los espacios que no tuvo en el primer tiempo y sus compañeros lo habilitaron de muy buena forma. El único problema fue su falta de acierto para definir de mejor forma las numerosas ocasiones que tuvo dentro del área, pero no es de extrañar en un jugador no habituado a esa posición.

A 15 minutos del final, entró Juan Ignacio Colo Ramírez a la cancha, que aún no había encontrado su versión goleadora desde que llegó a Nacional. Esta vez, el Colo pudo responder y se sacó las ganas de gol por duplicado. Primero, definió con mucha calidad un mano a mano contra Kevin Larrea luego de un lindo contragolpe de Nacional. Luego, atacó un gran centro de Cándido al primer palo y de taco volvió a batir la portería rival. Con este resultado, el tricolor le pone presión a Liverpool de cara a la última fecha y aguarda los resultados de los partidos de Peñarol y Deportivo Maldonado, que en caso de ganar lo igualarían en puntos.

Detalles

Torneo Apertura - Fecha 14 Estadio: Gran Parque Central. Árbitros: Esteban Ostojich, Nicolás Tarán, Julián Pérez, Yimmy Álvarez.

Nacional (3): Sergio Rochet, Leandro Lozano, Nicolás Marichal (64´ Mathías Laborda), Leonardo Coelho, Camilo Cándido, José Luis Rodríguez, Yonathan Rodríguez (64´ Diego Rodríguez), Felipe Carballo, Alex Castro (88´ Leandro Otormin), Diego Zabala (74´ Juan Ignacio Ramírez), Emmanuel Gigliotti (74´ Franco Fagúndez). Entrenador:Pablo Repetto.

Cerrito (0): Kevin Larrea, Julian Perujo, Matías Soto, Matías Velázquez, Alejandro Villoldo, Franco Martínez, Maximiliano Calzada (88´ Michel Sosa), Brian González (63´ Luis Rodríguez), Esteban Da Silva (63´ Flavio Scarone), Owens Falconis (76´ Bruno Gímenez), Facundo Rodríguez. Entrenador: Alberto Quintinela.

Goles:45´ Emmanuel Gigliotti (N), 87´ y 89´ Juan Ignacio Ramírez (N).

Jugador del partido:José Luis Rodríguez (N)