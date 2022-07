La foto de la definición del Campeonato Uruguayo tiene un solo nombre: Liverpool. Los negriazules ganaron el Apertura y tienen asegurado, como mínimo, jugar una semifinal. El resto no tiene nada. Y lo que hay para repartir son dos cosas y se llaman Torneo Clausura y Tabla Anual.

Son 45 puntos y todo puede suceder en la sumatoria de puntos. Hoy en día son el propio Liverpool y Nacional quienes están fuertes ahí, donde se podría sumar a Boston River. Peñarol, lejos sobre todo por su mal Intermedio, está a diez puntos de su eterno rival. Rachas pueden ser rachas, y campeonatos que se han dado vuelta hay muchísimos. En ese sentido, Nacional podría ganar la Anual sin ser campeón del Clausura –como ya ha ocurrido– y esperar rival en la final.

Quitando el premio de la Anual, lo más democrático para llegar a definir el campeonato es apostar a ganar el Clausura. Ahí está parado Peñarol en su intención de revalidar el título. Para eso se armó fuerte y trajo ocho jugadores, los que seguramente le aporten calidad y resultados, pero a quienes el entrenador, Mauricio Larriera, tendrá que encontrar sus mejores rendimientos con el torneo en marcha.

Además de los carboneros, Boston River, Wanderers y Defensor Sporting, teniendo en cuenta cómo terminaron el Intermedio, son una buena tríada de equipos que pueden hacer un buen Clausura.

Pelear el descenso

El Clausura aprieta abajo. Ya no hay margen mayor a 15 partidos para intentar quedarse en la categoría. Vale ese conjunto de fechas para quienes están hundidos, lógicamente, pero también para los que están a mitad de tabla: no han sido pocos quienes parecen estar aliviados con el descenso, pero un mal último torneo del año los termina, como mínimo, metiendo en problemas.

Mirando la tabla de los promedios, los dos equipos del Cerrito de la Victoria están complicadísimos. Rentistas, que no hace tanto peleó por el título de campeón uruguayo, ya sabía que esta situación podía ser realidad. No tuvo un buen 2021 y ahora, con otro mal comienzo de año, está hundido. Lo de Cerrito, que está aún más abajo que los bichos colorados, es peor, sobre todo teniendo en cuenta que el año pasado sí hizo una buena temporada. Mirándolo en los números, el primero de los que se salvarían, Deportivo Maldonado, tiene 64 puntos, 14 más que Rentistas y 16 más que Cerrito. Todo puede suceder, no es novedad, pero para que ambos se salven deben tener un rendimiento tan alto como para pelear el título del Clausura.

El tercero de los que hoy están en puestos de descenso es Albion. El pionero tiene una ventaja: divide mejor. Como siempre pasa con los equipos que ascienden, si logra hilvanar victorias su promedio crecerá con facilidad –el ejemplo de este año es Defensor Sporting, que está entre los de arriba en la tabla en cuestión–.

Hay un lote que no está para confiarse: el Depor fernandino, Cerro Largo, River Plate, Fénix, Torque y Danubio. Como también sucede en el último torneo chico del año, si cualquiera de ellos suma una buena cantidad de puntos no sólo se salvará del descenso, sino que peleará el campeonato y, casi seguro, podrá meterse entre los ocho primeros para tener como premio la clasificación a una copa internacional.

1ª fecha Clausura

Sábado

10.15 Rentistas - Albion. Complejo Rentistas

16.00 Plaza Colonia - Boston River. Parque Prandi

19.00 Dep. Maldonado - Nacional. Campus Municipal

Domingo

10.15 Danubio - Cerrito. Jardines del Hipódromo

15.00 Cerro Largo - MC Torque. Estadio Ubilla

17.30 Wanderers - River Plate. Parque Viera

Lunes

15.00 Liverpool - Defensor Sporting. Estadio Belvedere

20.00 Peñarol - Fénix. Campeón del Siglo

Tabla Anual

Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC DG Nacional 47 22 14 5 3 43 11 32 Liverpool 46 22 14 4 4 32 14 18 Boston River 40 22 12 4 6 28 21 7 Peñarol 37 22 10 7 5 22 14 8 Wanderers 35 22 9 8 5 27 18 9 Dep. Maldonado 33 22 9 6 7 28 26 2 Defensor Sp. 33 22 9 6 7 24 24 0 Fénix 32 22 9 5 8 19 21 -2 Danubio 31 22 8 7 7 19 18 1 River Plate 30 22 7 9 6 27 21 6 MC Torque 23 22 5 8 9 26 28 -2 Albion 22 22 5 7 10 23 38 -15 Plaza Colonia 21 22 4 9 9 18 22 -4 Cerro Largo 21 22 5 6 11 11 27 -16 Rentistas 20 22 6 2 14 19 34 -15 Cerrito 8 22 1 5 16 10 39 -29

Descenso