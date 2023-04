El último clásico estuvo plagado de polémicas extrafutbolísticas que involucraron cánticos celebratorios de un asesinato de un hincha de Nacional en los que participó el presidente de Cutcsa, Juan Salgado, y también una pelea entre dos futbolistas de Nacional y uno de Peñarol. El fiscal Fernando Romano solicitó al juez el ingreso de estas cuatro personas a la lista negra. Si el magistrado acepta el pedido, los tres jugadores podrán ingresar a aquellos partidos a los que estén convocados, pero deberán correr los 90 minutos. Según explicó una fuente del caso, “obviamente no se les puede impedir trabajar a los jugadores, pero tampoco se les puede permitir que asistan a un partido como espectadores. Entonces, eso de pararse a ver cómo el resto de los jugadores corren, que es algo bastante usual en el fútbol uruguayo, no va a estar permitido”. En el caso de que llegaran a ocupar el banco de suplentes, los jugadores deberán estar todo el tiempo atándose los cordones. “Yo creo que con estas medidas los jugadores directamente no van a ir, que es el verdadero objetivo de Romano”, explicó.

La defensa de Salgado: “No pensé que la canción hiciera referencia a la muerte de un hincha de Nacional. Pensé que era como cuando en Cutcsa decimos que estamos para servir al pasajero. Son cosas que se dicen por decir nomás”. Juan Salgado, cantante profesional.