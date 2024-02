Tras concurrir a ensayos de murgas, parodistas y humoristas desde hace varios meses, estamos en condiciones de dar a conocer una serie de fragmentos que fueron descartados por los conjuntos antes de su presentación oficial en el Teatro de Verano. ¿Autocensura, presión de los auspiciantes o sentido común? Que cada cual juzgue por qué no veremos estas piezas en 2024.

El doctor Jorge Pollón atiende a Graciela Bianchi

La ocurrencia de la murga Y No Es Joda, oriunda de San Carlos, está basada en el clásico humor de consultorio médico. Malentendidos, doble sentido y mucha picardía adornaban el encuentro entre la senadora del Partido Nacional y el jefe de ginecología del Hospital del Cerro. Lamentablemente, una filmación filtrada de los ensayos llegó al actor porno Jordi El Niño Polla y este se negó a negociar los derechos de su personaje Doctor Pollón. “No es un tema de pasta, es que no quiero que me asociéis con cosas jodidas”, declaró el artista español.

La sociedad de la plebe

Esta parodia de Los Jimmy’s buscaba relatar el viaje en bañadera de un equipo de baby fútbol (el Zona Roja de Montevideo) hacia la ciudad de Tala para jugar contra el equipo local (Tala Cosmos). En el extrarradio de esa ciudad el rodado se descompone y deben sobrevivir el resto del fin de semana tirados en la ruta 7 comiendo lo único que tienen a mano: un paquete de chizitos. Los más adultos intentan el abigeato una vez que se acaban los snack, pero el senador Sebastián da Silva (interpretado por Cacho Denis) y sus seguidores les impiden alimentarse con lo que no es de ellos. El final era un homenaje a Pelusita y una reflexión sobre el lugar de los payasos en el Uruguay contemporáneo. Desgraciadamente, la Fundación Cazabajones le habría puesto el sello de “alto riesgo” a esta obra de arte.

César Vega chapita

Era una superproducción de Surtidores de Mongos encaminada a cubrir rubros como vestuario, pero un accidente obligó a descartarla. Tras recibir por error una dosis de la vacuna anticovid, al diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente se le empiezan a pegar objetos metálicos. Al son de “Que le den candela”, los Surti entonaban: “¿Y estos clavos viejos? / Son p’al César Vega / ¿Las cucharas sucias? / Son p’al César Vega / ¡Dame una moneda! / No, es p’al César Vega”, mientras la utilería atravesaba el escenario y se adosaba al cuerpo del diputado. El final, apoteósico, era una lucha cuerpo a cuerpo entre Iron Man y Vega Enchapado. Tras una típica broma de ensayo, el cupletero debió ser internado con un tramontina en el cuerpo.

Romina Celeste está armada

Humorada de Los Tupper’s en la que se repasan los acontecimientos más conocidos de la vida de la militante nacionalista, con la presunción de que posee un arma larga escondida entre sus ropas. Al final de la parodia se devela el misterio, cuando el popular Microbio Lara, a cargo del rol protagónico, blande una pistola al grito de “¡Acá la tenés!”, en un remate que quizá hubiera hecho las delicias en los barrios. Eugenia, estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y única componente femenina del conjunto, sugirió que la humorada saliera del repertorio, por razones que se desconocen.

Las gráficas de Caro Cosse

“¡Qué hacemos con las tortas!”, exclamaba Parrilla Vélez, voz cantante de Los Boomers, caracterizado como la intendenta de Montevideo en una escena que representaba una reunión de campaña, con powerpoints y todo, en la sala de reuniones del Palacio Municipal. Allí se daba una discusión entre las asesoras económicas: unas opinaban que hay que repartir la torta de manera más equitativa, mientras que otras sostenían que si la torta crece, no importa el tamaño de las porciones. Al final, aparecía un gran pastel de cumpleaños, con velitas y todo, y el festejo liquidaba la discusión. Sin embargo, los colores de las gráficas de tortas no resultaban adecuados para la retransmisión del espectáculo, según habría constado en un informe técnico de TV Ciudad, y se optó por otra propuesta.

Un Solo Uru Gay

El cuplé de Los Patos Sincrónicos interpretado por Claudio Rojo trata sobre un grupo de productores del campo tan inclinados a la defensa de los valores tradicionales y el agronegocio como a las relaciones entre personas del mismo sexo. El cupletero invita a subir al escenario a diferentes precandidatos para que expliquen sus planes sobre el campo, pero todo es una excusa para someterlos a preguntas incómodas. El aborto de este cuplé sería un caso de éxito paradójico: cuando las grabaciones de ensayos se viralizaron, decenas de aspirantes colorados a la presidencia acosaron a Los Patos pidiendo al menos una mención en la escena y la murga se vio superada ante tanta presión.

Líos en la Franja de Grasa

El Canario Villarga y Jimena Infumárquez interpretaron para Nos Obligan a Sufrir las peripecias de dos personas con sobrepeso que deben sobrevivir un fin de semana bajo bombardeos aéreos y privados de alimento hasta que llegue la ayuda humanitaria. La canción final, interpretada magistralmente por Villarga, habla sobre las infancias en tiempos de guerra y bombas de dulce de leche. Se dice que el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay no hizo un comentario favorable, y el costo del vestuario tampoco ayudó a sostener la propuesta.

La retirada que no cerraba con “carnaval”

“El adiós es un beso bien murguero / Y el barrio explota en pasión abismal / Mas volveremos de nuevo otro febrero / Cuando retorne (cuando retorne…) ¡la fiesta musical!”. La debutante murga La Coqueta tenía todo para ganar en este Carnaval 2024, incluido un libreto superior al de las referentes de la categoría. Pero su letrista, cuyo nombre ahora se prefiere mantener en el anonimato, decidió innovar en el remate de la retirada, lo que llevó a los murguistas a desechar la actuación entera y no salir en carnaval. Según se comenta, la murga rompía con muchos esquemas de la murga tradicional, pero “tampoco la pavada”.