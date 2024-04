El Partido Nacional es el único que se ha mostrado abiertamente en contra de eliminar los ingresos a dedo en las intendencias y sustituirlos por concursos o sorteos, tanto cuando se propuso aprobar una ley en el Parlamento como ahora, cuando se está impulsando un plebiscito. En opinión de Sergio Botana, “con esta norma no sólo se estarían violentando las autonomías departamentales, sino que también se estarían promoviendo algunas conductas sociales muy nocivas, como el exitismo y la ludopatía”. “No queremos que haya gente obsesionada con salir primera en un concurso para entrar a una intendencia. No podemos transmitirles a los jóvenes el mensaje de que lo más importante en la vida es competir. Y tampoco queremos adictos que se anoten en cuanto sorteo se arme, sobre todo porque esa puede ser la puerta de entrada a otras adicciones, como la ruleta o la taba. Esto no es una cuestión del funcionamiento del Estado. Es una cuestión de valores y de salud pública”, argumentó.

La explicación: “¿Cuál es nuestra falta, tener en nuestras listas una cantidad de gente muy trabajadora y ansiosa por demostrar esto en ASSE, Salto Grande o el Ministerio de Ambiente?”. Nacionalista de dedo generoso.