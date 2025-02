Tal como ocurrió en las elecciones legislativas y presidenciales del año pasado, muchos en el Frente Amplio se cuestionan la inclusión de candidatos a las intendencias que muy probablemente no alcancen un volumen significativo de votos. Pero la mayoría de los dirigentes no coincide con este diagnóstico. “No es cierto que tengamos candidaturas testimoniales. En Montevideo, por ejemplo, seguramente vamos a tener una competencia muy reñida entre Mario Bergara y los otros dos candidatos, que en estos momentos no recuerdo bien cómo se llaman. Soy de terror para los nombres. Pero seguro que van a dar batalla y vamos a tener un final muy cerrado”, indicó una dirigente frentista.

Otro dirigente consideró que “Bergara estaría cometiendo un grave error si se descansa y no le presta atención a la mina y al arquitecto de barba, porque son dos figuras en ascenso que en estos momentos deben andar ahí ahí en materia de popularidad”.