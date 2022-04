No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La Fiscalía Departamental de Maldonado, a cargo de Jorge Vaz, investigó un caso de abuso policial que fue filmado en San Carlos, Maldonado, y se hizo viral. El hecho ocurrió la madrugada del 20 de febrero en las afueras de un boliche, en el marco de una intervención policial. En el video se observa a policías de la Guardia Republicana y de la Jefatura de Policía de Maldonado, y se puede ver que a un joven, en el intento de hacer maniobras, un policía le saca la remera. Después, un policía de la Jefatura de Policía de Maldonado reacciona contra la gente y apunta con una escopeta a la altura de la cara a los jóvenes que están en el lugar.

Los jóvenes presentes en el lugar denunciaron violencia institucional y el Ministerio del Interior planteó que los policías fueron agredidos cuando intervinieron en una presunta aglomeración. Por eso, tanto el policía que protagoniza el video como un adolescente que habría agredido a los funcionarios fueron considerados indagados.

El 5 de marzo, el adolescente fue imputado por agravio a la autoridad policial y resistencia al arresto. Se le impuso una medida cautelar de fijación de domicilio y presentación en la seccional policial una vez por semana.

En ese momento la audiencia de formalización para el policía indagado fue suspendida porque tenía covid, y se hizo este viernes. Fue imputado por dos delitos de lesiones personales agravadas, a título de dolo eventual, y un delito de abuso de funciones. Se dispuso como medida cautelar la prohibición del uso de cualquier tipo de armas por 60 días, incluso de armas de munición menos que letal, que fue las que usó para intimidar a las personas. También se ordenó la restricción de acercamiento a las víctimas.

El dolo eventual se da cuando el autor actúa aun cuando no descarta la posibilidad de que se pueda producir un daño, incluso si no tienen quiere hacerlo. Si bien su intención no es cometer el delito, sigue actuando persiguiendo su fin [en este caso la represión], aun sabiendo que de esa manera puede infringir la ley.

Al respecto, Luis Alberto Heber, ministro del Interior, había dicho que por “lo poco que se ve” en el video, no hubo abuso policial. En ese entonces aseguró que “si hay una actitud de abuso policial, como siempre ha sido, se castigará [...]. Se hará el sumario correspondiente, y si hay una actuación fuera de la ley de procedimiento policial, estará fuera de nuestras filas”.