El clásico del fútbol uruguayo entre Nacional y Peñarol se disputará el sábado a las 16.00 en el estadio aurinegro Campeón del Siglo. Tras días y vueltas entre los dirigentes, Nacional resolvió que no haya público visitante “por razones de seguridad” cuando el partido sea en el Parque Central. Esta decisión llevó a que hinchas de Nacional se manifestaran contra los dirigentes.

El Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que planteó que “trabajó durante meses con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la Secretaría Nacional del Deporte para que los clásicos del fútbol uruguayo de este año se jugaran en el estadio Centenario con ambas parcialidades”.

Según indicaron, “atentos a la resolución del Consejo de Liga de la AUF, que definió no modificar la fecha, lo que determina que los próximos clásicos se jueguen en el estadio del equipo locatario, desde el Ministerio del Interior se garantizará la presencia de la Policía Nacional para que dichos encuentros se disputen con público visitante”.

Acotaron que “es deber y obligación de esta Secretaría de Estado brindar la seguridad necesaria para que este tipo de partidos puedan jugarse con total normalidad y en paz”.

Público visitante

Ayer Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, dijo estar dispuesto a darle a Nacional un máximo de 500 entradas para la cabecera Gastón Guelfi. “No le vamos a dar 2.000 entradas desde el momento que no tenemos reciprocidad de ellos, tal como han manifestado que no nos van a llevar al Parque Central. Sí queremos darles y que al menos tengan un número de 400, 500 entradas para que no se termine la fiesta del fútbol y después tengamos en los próximos meses la instancia de hablar con Nacional para que revean la postura de no querer visitantes en su cancha”, dijo Ruglio entrevistado en radio Sport 890.

Según manifestó el presidente carbonero, la tribuna tendría los hinchas tricolores, un pulmón y entre 4500 y 5000 hinchas aurinegros " obviamente con presencia policial y del otro lado del pulmón”, y así “mostrar que, al revés de querer retroceder contra esta gente, intentar mejorar los operativos para que a la gente que nos gusta folclore del fútbol pueda seguir viviendo ambas tribunas sin que sea un operativo de guerra”.

Consultado sobre el operativo para el Campeón del Siglo si efectivamente hay afluencia de público visitante, Ruglio dijo que " le presentamos al Ministerio un boceto de idea de cómo sería, lo están estudiando y en función de eso van a devolver alternativas”.