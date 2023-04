El senador del Derlis Osorio declaró este viernes ante el fiscal Juan Manuel Ledesma, quien investiga en Asunción la causa conocido como “A Ultranza”, en la que fue desbaratada la organización criminal que lideraba el uruguayo Sebastián Marset.

El diario paraguayo El Nacional informó que Osorio apuntó contra el diputado colorado, Erico Galeano, señalando que en setiembre de 2021 estaba buscando que el presidente, Mario Abdo Benítez, o el vicepresidente, Hugo Velázquez, le dieran un préstamo de 500 mil dólares para financiar la liberación de Marset cuando estaba preso en Dubái, Emiratos Árabes.

En diálogo con la diaria, Osorio explicó que la propuesta le llegó por intermedio de Ezequiel Ramírez Barreto, un allegado al diputado Galeano, y agregó que también buscaron al presidente Abdo para que prestara el dinero, a través de la diputada del Partido Colorado paraguayo Jazmín Narvaez y que él se lo notificó al vicepresidente.

“Lo que denunciamos fue que el joven Ezequiel Ramírez Barreto fue a visitarme para pedirme que le gestionara un crédito al diputado Erico Galeano porque necesitaba enviarle plata a Sebastián Marset a Dubái”, señaló el legislador.

“En ese momento Ezequiel Ramírez me dijo que Marset estaba detenido en Dubái por problemas de documentación, yo no tenía ni idea de quién era porque el Operativo A Ultranza explotó en Paraguay cuatro meses después”, agregó.

Al ser consultado si avanzó en el pedido de Galeano dijo que no: “Son sumas de dinero que no están a nuestro alcance”. En cuanto a los vínculos entre la organización liderada por Marset y el diputado Galeano, Osorio declinó hacer declaraciones. “Prefiero no hacer especulaciones, yo informé al fiscal todo lo acontecido, todo lo que me tocó vivir y toda la información a la que pude acceder de manera directa”, agregó.

El senador Osorio pertenece al ala oficialista del Partido Colorado, mientras que el diputado Galeano responde al sector del expresidente Horacio Cartes. Si bien la declaración se conoció ante un llamado de la Fiscalía, dentro del proceso que investiga a la organización de Marset, el hecho de que se haya concretado a 15 días de las elecciones nacionales paraguayas generó suspicacias.

Ezequiel Ramírez es presidente del Club Deportivo Capiatá, donde jugó Marset hasta mayo de 2021, y es candidato a diputado por el Partido Colorado.

En las conversaciones interceptadas por Paraguay entre Marset y su socio, Miguel Insfran Galeano, cuando estaba detenido en Dubái, el uruguayo le pidió hablar con “Marito o con Cartes” para resolver su detención “después sin problema (se) va a poder pagar el favor”.

Marset fue detenido en Dubái el 10 de setiembre con un pasaporte falso paraguayo cuando intentaba embarcar en un vuelo de Emirates hacia Turquía. El 28 de octubre la cancillería uruguaya inició el trámite de expedición de pasaporte de Marset, que fue impreso el 25 de noviembre y fue una pieza clave para que la Justicia de Dubái otorgara la libertad del narcotraficante el 28 de diciembre de 2021, que por una disposición legal se concretó a principios de febrero de 2022, diez días antes de que en Paraguay se concretara la Operación A Ultranza, considerada la mayor operación antinarcóticos en la historia del país.

Entre los vínculos de Marset con el Partido Colorado se encuentra la actuación del fiscal de la Unidad contra el Crimen Organizado de Paraguay, Lorenzo Lezcano, quien fue ministro del Interior y director de Inteligencia de Horacio Cartes y mantuvo durante un año toda la información sobre la organizacíon de Marset en Fiscalía, sin ordenar diligencias hasta que un cambio de fiscal derivó en la operación que culminó con la organización.

Leé más sobre esto: Diez vínculos entre Marset y Cartes

En cuanto a Erico Galeano, quien también está vinculado al Deportivo Capiatá, la investigación de la Justicia paraguaya logró determinar que transfirió 2.250.000 dólares a Horacio Cartes, quien la atribuyó a la devolución de un préstamo del banco Basa, que pertenece a Sarah Cartes.

Galeano vendió el condominio Agua Village a Hugo Ramos González, imputado por la Operación A Ultranza. El predio era utilizado por la organización que lideraba Marset y fue adquirido por un millón de dólares, en una operación mayoritariamente en efectivo y sin las declaraciones correspondientes.

En Uruguay, el fiscal especializado en Delitos Económicos y Complejos de primer turno, Alejandro Machado, se encuentra estudiando el material contenido en la carpeta de investigación para determinar los pasos a seguir. La causa en la Justicia penal uruguaya fue iniciada por una denuncia realizada por el fiscal de Corte, tras leer la versión taquigráfica de la interpelación realizada al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el canciller, Francisco Bustillo. La causa fue derivada al fiscal Enrique Rodríguez, quien alcanzó a iniciar la investigación penal pero luego fue nombrado como titular de la Fiscalía especializada en Lavado de Activos.