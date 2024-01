Este lunes por la noche una persona privada de libertad fue trasladada del módulo 3 al módulo 11 del Comcar. Este martes en el conteo de la mañana lo hallaron sin vida. Quienes participaron en el traslado plantearon que había ingerido un paquete, que sería pasta base, para evitar que le fuese incautado. Fiscalía investiga el caso y el comisionado Parlamentario Penitenciario también.

En rueda de prensa, Luis Mendoza, director del Instituto Nacional de Rehabilitación, dijo que “hoy falleció un interno”, que “fue encontrado en el módulo 11” y que “no tiene signos externos de violencia”. Indicó que la Fiscalía va a investigar qué causó este fallecimiento y que “va a ser el forense que va a ver con los exámenes y el peritaje correspondiente [que determine] cuál fue la causa de su fallecimiento”.

Consultado sobre si hace falta personal en las cárceles, Mendoza afirmó que “faltan cien personas para [trabajar con] cinco mil [personas privadas de libertad]”.

“Siempre es necesario personal”, reafirmó, pero aclaró que “en este caso no fue un problema de convivencia, no hubo incidentes”. “La persona estaba con un compañero de celda y el compañero está diciendo versiones que no es ningún incidente de violencia lo que ha pasado”, afirmó.

Reiteró que “es la pericia forense la que va a determinar la causa”. Resaltó que, “en principio, no tiene violencia externa y no participó en un incidente”. Por lo que, para Mendoza, “no fue algo de homicidio, no, no hay signo de violencia visible”.

Sobre si efectivamente ingirió pasta base, respondió que “eso es parte de la investigación que va a hacer Fiscalía, es decir, es parte de la investigación que va por ese camino”.