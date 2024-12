Desde Crysol, asociación de ex presas y ex presos políticos de Uruguay, denunciaron malos tratos a Alicia Martínez Albergatti, ex presa política de 69 años, en la Seccional 1°, que corresponde a Ciudad Vieja.

Según informaron, la mujer “fue sacada detenida y esposada del Hospital Maciel por reclamar a los efectivos policiales actuantes, que dejaran de maltratar a un joven detenido”. En ese contexto, fue trasladada a la Seccional 1°, donde “fue golpeada, debió dormir tirada en el piso, presenta lesiones”. En la mañana de este viernes fue liberada.

Crysol afirmó que ya se presentó la correspondiente denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, y aseguraron que este es “un presunto y notorio caso de prepotencia policial inaceptable bajo un régimen democrático y de plena vigencia de las normas legales”. “Deberá ser investigado”, reclamaron.

“La semana próxima se evaluarán los pasos a seguir. Las normas de derechos humanos son una enorme conquista ciudadana. Los organismos del Estado deben cumplir sus cometidos en base al estricto cumplimiento de la normativa”, concluyeron.