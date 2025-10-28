La fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 2º Turno, Sandra Fleitas, presentó el lunes un escrito ante la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, para abstenerse de asumir la investigación de la denuncia realizada por el Poder Ejecutivo contra la empresa española Cardama.

Fleitas había sido elegida a través de un sistema aleatorio luego de que la Unidad de Depuración Priorización y Asignación de la Fiscalía definiera la especialización. Además de Fleitas, los otros dos fiscales especializados en Delitos Económicos y Complejos son Alejandro Machado y Gilberto Rodríguez. La fiscal de Corte puede aceptar la recusación de Fleitas y asignar a alguno de los otros dos fiscales especializados, o rechazarla y que Fleitas se mantenga al frente de la causa.

Por otra parte, Fleitas lleva adelante la investigación contra el exsenador frenteamplista Charles Carrera por su gestión como director general de Secretaría del Ministerio del Interior, y fue recusada por su defensa, algo que fue rechazado por la fiscal de Corte, Mónica Ferrero.

También archivó la causa contra el presidente Yamandú Orsi, a partir de una denuncia falsa cuando era candidato. En su momento, el actual prosecretario Jorge Díaz, quien era abogado de Orsi, dijo que Fleitas no daba “garantías”.