La policía allanó un local de Red Pagos ubicado en la calle Carlos María Ramírez y Concordia, en La Teja, que pertenece a Catherine Quilimas Gularte, la esposa de Luis Fernández Albín, el líder narco detenido en Buenos Aires la semana pasada, según informaron a la diaria fuentes de la investigación.

La mujer, de 36 años, fue detenida el mismo día que Fernández Albín, en un allanamiento realizado en Montevideo, en el que también se detuvo a otras dos personas allegadas a la familia. La mujer fue imputada con prisión preventiva por un delito continuado de lavado de activos, a pedido de la fiscal especializada en Estupefacientes Angelita Romano. Quilimas Gularte había sido detenida en 2012 cuando incautaron en su auto una subametralladora FMK 43, que había sido robada por cuatro soldados de la Armada, en 2007.

En el operativo de este viernes, la policía incautó documentos y dispositivos electrónicos que podrían servir para recolectar evidencia sobre la ruta del dinero proveniente de las actividades de la organización criminal liderada por Fernández Albin, quien trabaja en cooperación con la organización de Sebastián Marset.

La causa es parte de la investigación sobre la incautación de dos toneladas de cocaína en Punta Espinillo, por un valor estimado de 50 millones de dólares, por la que hay ocho personas imputadas.

La Justicia argentina tomó declaración el jueves a Fernández Albin, quien se encuentra en prisión administrativa mientras avanza el proceso de extradición hacia nuestro país.