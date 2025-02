A casi tres meses de presentada la denuncia, la causa aún no tiene definido qué fiscal realizará la investigación penal en el caso de República Ganadera, donde se investiga a los socios por presunta estafa y apropiación indebida por un monto estimado en unos 80 millones de dólares contra unos 1.200 acreedores, según informaron a la diaria fuentes allegadas al caso.

La investigación penal comenzó a cargo del fiscal especializado en Delitos Económicos Alejandro Machado a fines de noviembre, pero un mail enviado en enero por uno de los abogados denunciantes, en el que reclamaba avances en las diligencias y cuestionaba al fiscal cambió la situación y Machado, ante esa situación, pidió apartarse del caso. Si bien el abogado pidió disculpas al fiscal por el tono de la misiva, Machado mantuvo su decisión y el caso quedó en manos de su subrogante, el fiscal especializado en Lavado de Activos Enrique Rodríguez. Tras asumir el caso, el 24 de enero, Rodríguez decidió recurrir la decisión que lo designó y el tema está ahora siendo estudiado por la Fiscalía de Corte, que podría devolver el expediente a Machado.

“Capaz que los inversores de Conexión Ganadera al ser más grande lograron colocar más en los medios y se movió más rápido, pero los otros son tan víctimas como estos y la situación de ellos es igual de apremiante (...) hay mucha preocupación por el estado de la causa”, señaló en conversación con la diaria el abogado Fernando Posada, que representa a varios acreedores de República Ganadera.

El abogado señaló la falta de respuesta por parte de la fiscalía y el hecho de que no se hayan dispuesto ninguna de las medidas cautelares propuestas, entre ellas el congelamiento de las cuentas bancarias y otras destinadas a evitar que se siga deteriorando el activo con el que los deudores podrían responder o evitar eventuales fugas o ocultamientos de fondos.

“Si efectivamente se cometieron delitos y a partir de esos delitos el dinero se escondió, evidentemente la fiscalía es la que está más capacitada para resolver eso”, señaló Posada, y agregó que si esos delitos se comprueban son delitos precedentes de lavado de activos. En el caso fue denunciado un retiro de utilidades por un millón de dólares, que surgiría de los balances de las empresas.

Por su parte, el abogado Juan Pablo Decía, quien presentó unas 40 denuncias por apropiación indebida y estafa contra los socios de República Ganadera, Nicolás Jasidakis y Mauro Mussio, lamentó la situación en que se encuentra la causa y subrayó que la formalización permitiría a la fiscalía preservar la investigación.

“Está todo pendiente, a nivel penal prácticamente no se ha hecho nada”, señaló y agregó que las denuncias se presentaron ante la policía rural para facilitar la implementación de medidas para preservar los activos y evitar maniobras ilícitas, pero el oficial de la investigación no pudo avanzar a espera de directivas de fiscalía. “Había todo un plan de preservación de los ganados administrados por República que no se pudo llevar a cabo porque desde Fiscalía no bajó la orden y ahora está en ese limbo por la contienda de competencias que se generó”, agregó.

Decia señaló que “lo más urgente es tomar medidas precautorias” para evitar que sigan disminuyendo los activos “porque están en los campos haciendo y deshaciendo”. “Acá lo que corresponde hacer, porque son hechos que ya están probados, que no hay discusión jurídica sobre si se configuró o no un delito de apropiación, es formalizar con prisión preventiva para que no se frustre la investigación; eso es lo que debería ocurrir en los tres casos”, expresó en referencia a República Ganadera, Conexión Ganadera y Grupo Larrarte.

Decía dijo que el delito de apropiación indebida se generó en la medida en que no se cumplió con la obligación de restituir el dinero, y la estafa se constituyó en la medida en que se ofrecía comprar ganado bajo el eslogan “engordá tus ahorros”, pero no se compraba el ganado y “en base a la publicidad engañosa la gente celebraba un negocio que en otras condiciones no lo hubiera celebrado”. “Cuando se dan todos los elementos constitutivos del tipo penal no hay mucha cosa más para estudiar”, expresó.