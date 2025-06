El presidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Jaime Saavedera, renunció a su cargo según informó radio Universal y confirmó la diaria con fuentes allegadas al instituto.

Según supo la diaria, la renuncia llega luego de una serie de discrepancias con el resto de los integrantes del directorio, integrado por el profesor Eugenio Acosta, quien fue director de Seguridad del Inisa durante la presidencia de Gabriela Fulco (2016-2018), y Ángel Fachinetti, propuesto por el Partido Colorado.

Según señalaron, las discrepancias fueron sobre la línea de trabajo y el perfil que debía tener la institución sobre todo a nivel de la priorización los procesos educativos de los adolescentes. En las últimas reuniones de directorio, Saavedra quedó en minoría respecto a resoluciones vinculadas al ingreso de funcionarios.

En rueda de prensa, el presidente Yamandú Orsi dijo este martes que no conocía la decisión: “No he hablado con él (...) está bueno que me lo comenten porque ya lo estoy llamando”.