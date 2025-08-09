Dos hombres fueron asesinados en la tarde del sábado por un efectivo policial en la ciudad canaria de Toledo.

Alrededor de las 17.00, la Policía atendió a un llamado al 911 que alertó sobre detonaciones de arma de fuego en la intersección de las calles Torres Quiroga y José Mateo Quiroga, informó la Jefatura de Policía de Canelones.

Según un comunicado de la Jefatura de Canelones, la información inicial indica que el efectivo estaba con un grupo de hinchas de Peñarol reunido en una vivienda de Toledo para ver el partido, donde habían colgado banderas de su parcialidad. Al finalizar el encuentro, con victoria 3-0 para Peñarol, arribaron dos motos ocupadas por tres personas cada una, y uno de ellos esgrimía un arma de fuego. El policía ingresó a la casa y salió con su arma de reglamento, efectuando disparos.

Telemundo informó que los hinchas de Nacional habrían llegado a la vivienda con la intención de llevarse las banderas, lo que provocó una discusión que escaló hasta que el funcionario policial, de 24 años, sacó su arma de reglamento y disparó.

El incidente dejó como resultado la muerte de dos de los seis hinchas de Nacional. El caso está en proceso de investigación y el policía a disposición del Fiscal Letrado de Toledo. El comando de la Jefatura de Canelones y la Policía Científica trabajaron en la escena para recabar pruebas.

Según informó a Subrayado el fiscal Juan Alvez, el policía, que estuvo detenido, fue liberado y quedó a disposición. “Por ahora el policía no está imputado, veremos qué surge avanzada la investigación. En principio, seis personas venían tres motos y se bajan en una finca, con armas. No se sabe para qué. Si es para robar la bandera que estaba colgada afuera o si es para otra cosa. Allí el policía repele el ataque. Pero recién estamos comenzando la investigación”, dijo el fiscal.