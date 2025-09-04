La Jefatura de Soriano solicitó este miércoles la colaboración de la población para localizar a un hombre requerido por la Justicia por un episodio de violencia doméstica y el incumplimiento de medidas cautelares. El hombre se llevó por la fuerza a sus dos hijos de 6 y 2 años.

El hombre de 28 años se llama Andrés Morosini Rechoppa y se desplaza en un auto marca BYD, de color rojo, matrícula KPA1970, informó la Policía. Según lo denunciado, el requerido ingresó sin autorización este miércoles a la vivienda de su expareja, quien cuenta con medidas cautelares vigentes, y se llevó a los menores, cuyo paradero se investiga.

Este jueves, la Justicia autorizó la difusión de las imágenes de los niños. Al momento de ser raptados, la niña de 2 años vestía pantalones negros con corazones y un buzo blanco, y su hermano de 6 años un pantalón de pijama azul con puños blancos, detalló el Ministerio del Interior (MI).

La Jefatura de Soriano exhortó a la población a colaborar con cualquier información que permita ubicar al requerido y a los niños a través del servicio de emergencias 911 o seccionales policiales.

La Policía ha desplegado un operativo por aire y tierra para encontrar a los menores, en el que participan la Guardia Republicana, la Dirección de Aviación, la Dirección de Investigaciones de la Policía y la Dirección General de Hechos Complejos. A su vez, el MI indicó que se incrementó el número de equipos de Policía Caminera y que se comunicó al Centro de Comando Unificado de Soriano y Río Negro, seccionales policiales y control de peajes. Las autoridades también dispusieron cierres departamentales, patrullaje en Soriano y coordinación con otras jefaturas.

Al respecto de la alerta Amber para situaciones de desaparición de menores de 18 años, la cartera explicó que no corresponde su aplicación a este caso específico, ya que “se está configurando un delito ante el cual debe aplicarse un protocolo de estricta actuación policial”.

