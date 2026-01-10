Tras una persecusión que incluyó el uso de un helicóptero, la Policía logró la detención de un hombre privado de libertad que había logrado fugarse de la cárcel de baja seguridad de Campanero, ubicada en las afueras de la ciudad de Minas.

Según informó el Ministerio del Interior, la fuga fue advertida por personal penitenciario y comunicada al Centro de Comando Unificado Departamental (CCUD), y se desplegó un operativo que integró a efectivos de la Dirección de Investigaciones, Brigada Departamental Antidrogas, Unidad de Respuesta Policial (URP) y Centro de Comando Unificado Departamental de la Jefatura de Policía de Lavalleja, el Grupo K9 de la Jefatura de Treinta y Tres y un helicóptero de la Dirección Nacional de Aviación de la Policía Nacional.

El hombre fue visto en una vivienda en Camino de Perla, en donde, según la información policial, habría hurtado tres laptops, una cámara fotográfica, cuatro celulares, un revólver calibre 38, municiones, relojes, perfumes, alhajas y prendas de vestir; luego avanzó hacia camino Paso la Matada, donde fue interceptado, tras una coordinación entre la policía en el helicóptero y los equipos por tierra.

“Durante la huida, el individuo arrojó un morral al techo de una vivienda, que fue recuperado, constatándose que contenía 1.800 dólares americanos y 300.000 pesos uruguayos”, señala la información publicada por el Ministerio del Interior.