Senadores nacionalistas presentaron denuncia penal por filtración de videos de la operación Trazador

Blás, Falero y Bianchi solicitaron a la fiscalía que se investigue “el origen de la información difundida” y la “responsabilidad de las personas” involucradas.

Los senadores nacionalistas Rodrigo Blás, José Luis Falero y Graciela Bianchi presentaron este miércoles una denuncia penal ante Fiscalía para que se indague sobre la filtración de “información, fotos y videos” relacionados con la operación Trazador, la investigación por la que fue imputado, entre otros, Pablo Leiva, exasesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez, en setiembre de este año.

En la denuncia, los senadores consideraron que se debe perseguir a los “responsables por la presunta divulgación ilegítima de información, fotografías, videos y otros antecedentes vinculados a una investigación penal” y, entre los eventuales delitos que se podrían configurar, mencionaron el delito de revelación de secretos por funcionarios públicos (artículo 163 del Código Penal), el deber de reserva del personal policial (Ley 19.315) y de la reserva en las investigaciones de lavado de activos (Ley 19.574).

En concreto, se solicitó “investigar el origen de la información difundida, su régimen jurídico de protección, la cadena de acceso y custodia, las modalidades de su circulación y la identidad y responsabilidad de las personas que hubieran intervenido ilegítimamente en tales hechos”.

En la denuncia se adjuntan 14 capturas de pantalla de las redes del periodista Eduardo Preve y varias notas de medios de prensa. Se agrega que la “eventual divulgación” de esos videos “habría podido exponer a funcionarios policiales, personas investigadas y terceros, revelar identidades y métodos operativos, alertar a eventuales involucrados y afectar diligencias destinadas al esclarecimiento de hechos delictivos”.

En rueda de prensa, Blás dijo que durante la operación se vieron en la prensa una “serie de videos reservados, elementos que hacen a la investigación, que hacen a la seguridad y al secreto de esa investigación”, y su intención es “conocer el origen”. Para el senador nacionalista, “cuando se violan derechos, garantías, cuando se pone en peligro la vida del policía, cuando se pone en peligro una investigación del tamaño de esta, tiene que haber un responsable”.

El senador inidicó que cuando el ministro del Interior, Carlos Negro, fue a la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes el 22 de octubre, dijo que se estaba haciendo una investigación administrativa, pero “ha pasado mucho tiempo”. Blás consideró que no le parece correcto que sea la Policía la que investigue de dónde sale la filtración y, a su entender, Negro “debió pasarlo a fiscalía antes, es clarísimo”.