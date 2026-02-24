El asesinato, a manos de las fuerzas de seguridad, del líder narco Nemesio Oseguera Cervantes, apodado el Mencho y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), disparó una serie de disturbios, bloqueos de carreteras, quemas de autos y enfrentamientos con las autoridades en varios estados de México a modo de represalia. La cancillería anunció que monitorea la situación de los uruguayos radicados en las zonas donde hubo disturbios, aproximadamente “un centenar”.

Este martes, la diaria Radio recibió al sociólogo especializado en crimen organizado Gabriel Tenembaum para tratar de comprender el fenómeno y profundizar en la conexión con Uruguay. Otro narcotraficante mexicano, llamado Gerardo González Valencia, alias el Cuini, es cuñado de Oseguera Cervantes y estuvo en Uruguay desde 2011 hasta que fue detenido en 2016 y finalmente extraditado a Estados Unidos en 2020: “Es posible que algo de la renta criminal de CJNG, organización liderada por el ‘Mencho’, se haya lavado en Uruguay”, escribió Tenembaum en X.

El experto dijo que Los Cuinis también estuvieron en Brasil y en Argentina “con distintos emprendimientos”. Puntualmente en Uruguay, a donde González Valencia llegó con su esposa y su suegro, hicieron “grandes inversiones”: “Compraron una mansión en Punta del Este que en ese momento se valuaba en dos millones de dólares; tenían alrededor de una decena de autos de alta gama que podemos decir que cada uno estaba alrededor de 100.000 dólares [...]; compraron tres solares en Punta Ballena, recuerdo, y creo que en ese momento se estimaba en medio millón de dólares”, enumeró.

El académico relató que en el momento de su detención dijo “que no trabajaba” y, frente a los padres de los compañeros de sus hijos en la escuela privada a la que asistían, se presentaba “como un cazador”. “Los indicios apuntan a que los ingresos que manejaba esa familia provenían del negocio de las drogas de CJNG, en este esquema que yo contaba donde Los Cuinis funcionaban como una estructura que le permitía lavar el dinero”, acotó.

En el caso de la organización que tuvo a González Valencia como líder, identificó que la predilección por el Cono Sur en general y por Uruguay en particular “no es nueva” y señaló como antecedente que Amado Carrillo Fuentes, líder de una organización criminal mexicana con sede en Juárez, “también se instaló, en la década de 1990, en el Cono Sur, en Argentina y Uruguay”, al tiempo que también hizo inversiones. Cuando las estructuras criminales están “presionadas” en una zona, buscan “huir hacia lugares donde puedan seguir desarrollando su negocio”, en un ejercicio “de lógica y de sentido común”. Sumado a lo anterior, el “gran negocio que ha ofrecido Uruguay” al crimen organizado internacional –tanto vinculado al tráfico de drogas como a delitos de cuello blanco–, en una perspectiva histórica, “ha sido el lavado de activos, y esa es una información que circula” y sobre cuya base “se buscan los mejores lugares en el mundo donde poder desarrollar el negocio”.

El proyecto que se aprobó en Diputados “fortalece muchas cosas que se arrastran de la ley de urgente consideración”

A lo largo de los años, “cambiaron muchas cosas” y el sistema es “mucho más fuerte”, pero “sigue siendo endeble”. Consultado sobre la iniciativa para combatir el lavado de activos que, con modificaciones, se aprobó ayer en la Cámara de Diputados y volverá al Senado, dijo que “fortalece muchas cosas que se arrastran de la ley de urgente consideración”, así como “algunos problemas de redacción” y el hecho de que “introduce nuevos delitos” vinculados al cibercrimen y las estafas a través de fondos de inversión.

“A mí me parece bien no eliminar la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos. Creo que sí puede haber problemas de diseño interno, de cómo está manejando la comunicación y el diálogo de las investigaciones de lavado que provienen de otro tipo de fiscalías especializadas o no, pero eso es un tema interno” y “netamente de diseño institucional”, opinó.

También evaluó positivamente la baja del tope para los pagos en efectivo hasta 200.000 unidades indexadas (UI) y dijo que “aspiraría a que sea más baja aún”, ya que, aunque no son los criminales de gran porte, “20.000 o 30.000 dólares es un dinero” para las organizaciones criminales locales y “compran cosas con eso”. Destacó que la persecución del crimen a través del dinero es “una forma de generar medidas de seguridad que _a priori: no son violentas” y apuntan “al nudo del asunto” para los delincuentes, ya que el “negocio sigue” y solamente deja de existir “cuando atacás el botín”. “La fuerza del negocio de las drogas está en el mercado y su ilicitud”, apuntó.

Finalmente, y vinculado al lavado en el país, Tenembaum puso la lupa en el mercado inmobiliario. Dijo que “en la construcción tenemos un debe y hay silencio”, a pesar de que en Uruguay hubo “un boom inmobiliario muy importante” en los últimos 15 años, con inversiones de gran porte en Montevideo, Punta del Este o Colonia: “Sin embargo, cuando uno repasa las estadísticas de los reportes de operaciones sospechosas e inusuales de constructoras, por ejemplo, o agentes inmobiliarios, son mínimas”, advirtió. Frente a lo anterior, dijo que una hipótesis es que “si aumenta la inversión tendrían que aumentar los reportes de operaciones sospechosas”, pero “no ha ocurrido” y la cantidad sigue siendo “muy baja”, algo que ha sido acompañado por “distintos actores que no se meten con ese tema”.

La muerte del Mencho va a iniciar “un proceso de atomización” en el CJNG

En su visión –en línea con que “la fuerza del mercado no está en los grandes líderes ni en las grandes organizaciones”, sino que “la fuerza del mercado es el mercado y su ilicitud”–, a pesar de que el Estado “tiene el deber de perseguir criminalmente a una organización”, la ausencia de Oseguera Cervantes va a “reconfigurar los equilibrios del mercado” y lo más probable es que ocurra “un proceso de atomización”.

“Van a proliferar los grupos de este gran grupo, transformándose en pequeños grupos que igual van a ser importantes y que se van a estar disputando entre ellos mercancías y territorios”, acotó. A pesar de que en el presente hay “incertidumbre total”, es probable que “la violencia ya no sea tanto contra el Estado” sino “entre ellos mismos”, al tiempo que se cortan “cadenas de pagos y cadenas de inversiones”.

Exhortó a no perder de vista la perspectiva histórica. “Parece que todo esto es muy reciente, y no es así. Hay importantes historiadores de la droga mexicanos que dan cuenta a finales del siglo XIX cómo comienza el negocio de la amapola, posteriormente ya viene el de la marihuana, y nos muestran estos grandes procesos de atomización”, dijo.