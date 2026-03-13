Según ABC Paraguay, el narcotraficante Sebastián Marset fue capturado durante la madrugada de este viernes en la localidad boliviana de Santa Cruz de la Sierra.

El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, Jalil Rachid, dijo que “se le tiene asegurado”. “Hay un operativo que se desplegó en la madrugada. Desde las 2.00 están trabajando los colegas de Bolivia para acorralarle a él y su estructura. Realmente [tenía] muchos vehículos blindados, con mucha custodia. La información que yo recibí es que es positivo; ya se le tiene asegurado a él”, dijo el jerarca, según consignó el medio citado.

Rachid indicó que la confirmación respecto de la captura llegó antes de las 07.00 del viernes desde Bolivia y que constantemente recibe actualizaciones. El narcotraficante uruguayo estaba prófugo y uno de sus exsocios, que lo acusó por el secuestro de sus allegados, denunció que se encontraba “en la zona del Urubo”, que queda en Santa Cruz.

Fuentes bolivianas allegadas la investigación dijeron a la diaria que Marset fue detenido en una casa en el barrios Las Palmas y que no hubo enfrentamiento armado durante el operativo, donde también fueron detenidas otras tres personas, una mujer y dos varones. Las fuentes señalaron que desde hace varios días la policía había itensificado su presencia tanto en la barrio Las Palmas como en la zona de Urubo. Según señalaron Marset fue trasladado a La Paz, desde donde viajó el cuerpo que participó en el operativo. Si bien la justicia boliviana podría iniciar una investigación por varios delitos entre ellos un deltio de terrorismo y tráfico de armas, se estima que será rápidamente trasladado a los Estados Unidos por cuestiones de seguridad.

En diálogo con la radio ABC Cardinal, el ministro del Interior Enrique Riera dijo que si bien “el único que tiene proceso abierto contra Marset es Paraguay, es posible que sea trasladado a Estados Unidos. Si bien señaló que es una decisión que tiene que definirse por vía judicial opinó que “estaría de acuerdo” en que fuera trasladado a Estados Unidos.

“Estados Unidos tiene mejores condiciones para su detención”, señaló Riera y agregó que la DEA participó en la información que determinó el operativo y recalcó que existen líneas directas con EEUU. Riera reiteró que está de acuerdo que Marset sea trasladado a “donde esté más seguro, donde más información se obtenga” y agregó que al ser extraditado a Estados Unidos “dejamos un tipo peligroso fuera del Paraguay”. “Lo importante es tener la mayor información para que caigan todos, hasta el último, con o sin protección”, afirmó.

En ese mismo sentido, se expresó el fiscal general del Estado paraguayo, Emiliano Rolón Fernández, quien dijo a ese medio paraguayo que si bien Paraguay pedirá formalmente la extradición hay información “semioficial” que Estados Unidos quiere llevárselo.

En cuanto a la información que permitió concretar el operativo, Tierra dijo que un análisis del último video que publicó Marset se determinó que parte de las armas que exhibió pertenecían al Ejército boliviano.

Su esposa, Gianina García Troche, continúa presa en Paraguay y el propio Marset había cuestionado que esté en prisión, además de reiterar que no tenía previsto entregarse.