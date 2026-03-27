En la noche de este jueves se registró un nuevo motín en el centro del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) ubicado en las calles Bulevar Artigas y Cufré, a metros del Nuevo Centro Shopping, en Montevideo.

Según informó Subrayado, ocho adolescentes privados de libertad consiguieron una llave de una celda y lograron trepar hasta los techos del recinto. Cuatro de ellos escaparon, pero posteriormente fueron recapturados. Un helicóptero del Ministerio del Interior está vigilando la zona.

De acuerdo al citado medio, hay funcionarios del Inisa que están siendo retenidos como rehenes. Un equipo de negociadores de la Dirección General de Operaciones Especiales de la Policía Nacional se encuentra en el lugar.

Un par de semanas atrás, el sábado 14 de marzo, en ese mismo centro del Inisa, dos adolescentes tomaron de rehenes a dos funcionarias del organismo, en el marco de un motín que terminó sin personas lesionadas.

El presidente del Inisa, Jaime Saavedra, dijo en esa oportunidad que se trató de “delincuentes de poca monta, que no sé qué se creen que son, que cometieron, en diez minutos, todo tipo de delitos”. “Este directorio y este presidente no les tienen miedo, va a tomar todas las decisiones para que se agraven las penas que tienen y que en la vida cotidiana sufran todas las consecuencias que puedan tener”, manifestó.

Las declaraciones de Saavedra fueron repudiadas por el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), que a través de un comunicado sostuvo que las expresiones del titular del Inisa “refuerzan una mirada estigmatizante y punitiva, y terminan reafirmando y reproduciendo la violencia institucional que atraviesa el sistema de reclusión de adolescentes”.