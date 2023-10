Este 2023 se arrimaron bastante el premio que entrega la Academia Sueca y los que entrega la Cámara Uruguaya del Libro: el jueves se conoció el Nobel de Literatura y el sábado, los ganadores de los Bartolomé Hidalgo.

Jon Fosse, el nuevo Nobel, sonaba como candidato al premio desde hace varios años. Aunque es poseedor de una obra extensa, tanto en dramaturgia como en narrativa, todavía no es sencillo conseguir sus libros en Uruguay y la mayoría de los títulos llegan por encargo.

En realidad, la forma más directa de acercarse a las novelas de Fosse es a través de la Biblioteca País. Allí se puede conseguir dos títulos fundamentales: Trilogía, alegoría sobre una pareja en tiempos convulsionados escrita en lenguaje altamente poético, y los dos primeros tomos de la ambiciosa Septología, que aborda temas como la identidad y la memoria desde la perspectiva de un veterano artista visual.

Primer adelanto: en el próximo suplemento Libros tendremos un artículo sobre la labor del Nobel como dramaturgo.

Los Bartolomé, por su parte, supusieron la consagración de Tamara Silva Bernaschina. Nacida en Minas, tiene 23 años y se llevó el premio en Narrativa por su muy recomendable colección de cuentos Desastres naturales, además de ser reconocida como Revelación del año. Nada mal.

En la ceremonia de entrega se distinguieron obras en otras seis categorías y, además, hubo un reconocimiento a la trayectoria de Cristina Peri Rossi. Aunque suene extraño, es el primer premio literario que la ganadora del Cervantes 2021 uruguaya recibe en su país en décadas.

Aquí pueden escuchar parte del discurso de agradecimiento que envió Peri desde Barcelona.

El sello Hum / Estuario –que también tuvo una alegría con el premio en Poesía de Tatiana Oroño por Deriva– viene reeditando concienzudamente la obra de Peri Rossi publicada en el extranjero o ya agotada; lo más reciente de esa empresa es la novela El amor es una droga dura, que ataca un tema perenne de la autora: la naturaleza de la belleza y el deseo.

Economía y ambientalismo

El decrecentismo como idea política circula desde hace un buen tiempo. El filósofo japonés Kohei Saito propone abordarlo desde un punto de vista que une teoría marxista y ambientalismo. El mix es potente.

Todo sobre la revolución

El historiador Enzo Traverso recorre y analiza la idea y la práctica revolucionaria que atravesó Occidente durante un siglo largo. Lo comenta su colega uruguayo Aldo Marchesi.

Para los más chicos

Sebastián Pedrozo ambienta una serie de historias sobrenaturales en el territorio uruguayo durante la época colonial. Como es usual, el autor divierte y, de contrabando, enseña.

Carrère y los atentados parisinos

Con su atractivo cóctel de periodismo y ficción, el autor francés investiga sobre el ataque a la sala Bataclan y otros dos puntos de la capital francesa en 2015.

En las pantallas

En 1968, el escritor uruguayo Hiber Conteris publicó El nadador, una “novela de crecimiento”, en cierto modo. Ahora está en cartel la versión filmada por Gabriela Guillermo y el resultado es sorprendente.

Un paseo

Hasta el domingo sigue la Feria del Libro en el Palacio Municipal de la Intendencia de Montevideo. La programación diaria se puede consultar en el sitio de la Cámara del Libro.

Otro adelanto

“Cada año, cuando llega octubre, para mí es un momento triste, porque en Rumania todo el mundo espera que lo gane y cuando no lo gano, todos se ríen de mí, dicen que nunca lo voy a ganar, que soy un candidato eterno. La verdad es que a mí no me importa el premio, yo estoy feliz de escribir”.

El que habla del Nobel es el escritor rumano Mircea Cărtărescu en entrevista con Martín Bentancor. Podrán leerlos pronto en la diaria.

Un especial latinoamericano

Cărtărescu dio una conferencia en el Solís como parte de Macondo, el megaproyecto con el que Montevideo homenajea la obra de Gabriel García Márquez. Hace unos días le dedicamos una extensa edición especial a esa iniciativa múltiple.

También la Biblioteca País dedica su portada a compartir la obra del Nobel colombiano.