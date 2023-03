Novela

El ajolote de Althusser, de Mayra Nebril. (Estuario, 2023)

No es exceso de suspicacia “sospechar freudismo” en las obras de Mayra Nebril (incluso cabría preguntarse qué lugar ocupan estas en su trabajo como psicoanalista), y aquí la referencia aparece ya en el título, que apunta a Louis Althusser, el estructuralista francés que trató de unir a Jacques Lacan y Karl Marx. En la novela, Althusser Astigarraga es un joven mexicano criador de ajolotes que acepta participar en el experimento de un periodista uruguayo llamado Borzar, quien a su vez se ha sometido a un novedoso tratamiento de pérdida de peso conducido por una empresa llamada ASSUME (Adelgazamientos Sociales Un Mundo Mejor Existe). También entra en juego una escritora y artista para quien la acción de engullir es metáfora y también literalidad. Una novela de especulación social, humor y comentarios sobre el avance de la tecnología, la medicina y la industria de la superación personal.

Wunderkammern, de Andrea Paula Garfunkel. (Intendencia de Colonia, 2022)

Úrsula, una mujer joven que debe ordenar un vasto y heterogéneo archivo de objetos llamativos, es la protagonista de esta novela con la que Andrea Paula Garfunkel (Buenos Aires, 1964) ganó el primer Concurso Literario Intendencia de Colonia. Pertenecientes a distintas épocas y civilizaciones, los ítems del gabinete de curiosidades (es decir, una Wunderkammern, en alemán) son listados pacientemente y llaman la atención por el contraste (están desde el primer capullo de seda traído a Occidente, ediciones originales de hitos de la literatura erótica, una mano de Perón). En su disparidad, este “museo” recuerda un poco a aquella clasificación de animales imaginada por Borges y que hizo notoria Michel Foucault (“que de lejos parecen moscas, que acaban de romper el jarrón”).

Borges mismo es una de las tantas referencias recurrentes de esta inventiva acumulación de citas, en la que se insertan dos series de narraciones. Por un lado, las historias de algunos objetos que hace el propio coleccionista, el misterioso Jerome Chenault. Por otro, el relato en primera persona de la inexperta Úrsula, que realiza su trabajo en un semiabandonado caserón porteño y trata de comprender qué pasó con su antecesor en la tarea de servir a un hombre cuyos intereses y edades parecen inabarcables.

Ensayo Nacional

Interpretaciones, apropiaciones y reescrituras, de Giovanni Boccaccio. Georgina Torello, editora. (Linardi y Risso, 2023)

En junio de 2021, en plena pandemia, tuvo lugar el XI Coloquio Internacional Montevideano, dedicado a la obra de Giovanni Boccaccio. En este libro se presenta una selección de las ponencias presentadas, como es usual desde que en 2004 comenzaron estos encuentros que buscan reflexionar sobre fenómenos y autores globales desde una perspectiva local. En este caso, se trata de los diálogos de la obra del italiano con lecturas de género (Marilyn Migiel, Riccardo Boglione), con los Cuentos de Canterbury (Lindsey Cordery, Frederick Biggs), con la obras de Hermann Melville, Edoardo Sanguinetti, Gabriel Peveroni (Emilio Irigoyen, Erminio Risso, Federico Giordano) y con la literatura uruguaya del 900 (a cargo de Georgina Torello, editora del volumen).

Novela biográfica

El tiempo que nos pertenecía, de Mintxo. (Berretín Ediciones, 2023)

El protagonista le pide al periodista que haga una novela, no una biografía. Y Mintxo –nuestro compañero de redacción Fermín Méndez– cumple. Intercalados, sin interrupciones, aparecen los testimonios del poeta, editor, preso político, guerrillero y militante Daymán Cabrera (hijo del escritor, diseñador gráfico y militante maoísta Sarandy Cabrera) con los comentarios de un joven del interior que duda sobre su carrera y debe trasladarse a una Montevideo hostil para recoger las palabras de su entrevistado y de quienes fueron parte de su vida. El Movimiento de Liberación Nacional, el exilio en Suecia y la restauración cultural posdictadura son algunos de los tópicos de esta historia, pero sobre todo lo es la lucha contra el olvido.

Ensayo sobre arquitectura

Alberto Muñoz del Campo, de Miriam Hojjman y Jorge Sierra Abbate. (Instituto de Historia, FADU, Udelar, 2022)

Desde 2007, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Udelar organiza muestras itinerantes sobre profesionales fundacionales de la arquitectura en Uruguay. Además, publica los catálogos de esas muestras, como en este caso el dedicado a Alberto Muñoz del Campo. Especialmente enfocado en casas particulares (en el Prado, Carrasco y Pocitos, principalmente), el arquitecto también proyectó varios edificios (en el Centro, sobre todo) y participó en varios concursos que, en parte, son miradas a “realidades alternativas (se incluyen, entre otros, sus ideas para el Palacio Salvo y el liceo Miranda).

Historia

El 68 uruguayo: el movimiento estudiantil entre molotov y música beat, de Vania Markarian. (Estuario, 2022)

Reeditado en Uruguay a diez años de su publicación original en Argentina, este estudio de Vania Markarian “descentró” la forma de estudiar los procesos políticos recientes en nuestro país al hacer foco en fenómenos de la cultura juvenil y en procesos globales para abordar la historia de los años 60. El artista y militante asesinado Ibero Gutiérrez, la revista Los Huevos del Plata, que publicaba el Partido Comunista del Uruguay, y el trabajo de la coreógrafa Mary Minetti son algunos de los casos particulares que echan nueva luz sobre una época en la que la izquierda mutó.

La historia secreta de Montevideo, de Leonardo Borges. (Ediciones B, Penguin Libros, 2023)

Leonardo Borges es un apasionado de la historia, pero especialmente de sus rincones menos populares. Si alguna vez se dedicó a La historia escondida del Uruguay, en este libro apunta sus baterías a la muy fiel y reconquistadora con una escritura ágil que parte desde una fundación “casi cinematográfica”, pasando por pequeños detalles que a veces son dejados de lado por los grandes libros (o por la famosa “historia oficial”), pero que resultan fundamentales a la hora de entender eso que algunos llaman identidad. ¿Será que algún día nos pondremos de acuerdo en el origen del nombre de esta ciudad?

Ensayo

El demonio azul, de Jorge Burel. (Linardi y Risso, 2022)

El blues es una música asociada con la melancolía y la tristeza, y en inglés “sentirse azul” es estar abrazado por esos sentimientos. Jorge Burel, que supo sentirse de ese color, decide ahondar en este tema tan presente en las noticias y tan ausente en las políticas públicas. Para esto se zambulle en esa parte de la historia en la que se relacionan el arte y la depresión, que fue bautizada con ese nombre en el siglo XVIII pero que ha acompañado a las personas (artistas o no) desde tiempos inmemoriales. Hablar de ella es siempre necesario, aunque es sabido que no es suficiente.

Ida Vitale, abrir palabra por palabra el páramo, María del Carmen González de León y Néstor Sanguinetti. (Rebeca Linke, 2023)

Ida Vitale fue la primera poeta uruguaya galardonada con el premio Cervantes y, aunque ya era bastante reconocida desde antes, fue ese acontecimiento el que pareció multiplicar el interés crítico en su obra. En este volumen, editado conjuntamente por Rebeca Linke Editoras y la Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay, se reúnen trabajos que abordan diversos aspectos de la actividad de Vitale, tanto en su calidad de poeta como de crítica, editora y traductora. Organizado en siete agrupamientos temáticos, cada uno precedido por un poema, y con prólogo a cargo de Juan Carlos Albarado y Patricia Núñez Bonifacino, es un material imprescindible para profundizar la reflexión sobre una obra que no para de crecer.

Relatos

Un mundo hecho pelota, de Felipe Fernández. (Penguin Random House, 2022)

Un mundo hecho pelota se imprimió para contar historias deportivas que nos abren las puertas a conocer conflictos geopolíticos, disputas religiosas y nacionalistas, en definitiva, contiendas deportivas que han quedado enmarcadas en climas turbulentos a lo redondo del globo terráqueo. El libro en el que Felipe Fernández condensó un trabajo radial de varios años en el programa Por decir algo, con su columna Modo Avión (puede encontrarse en plataformas de podcast), se propone abrir la caja de Pandora hacia esos cientos de otras razones por las que la gente se congregó para jugar y mirar partidos.

Otro tipo de música, de Colombina Parra. (Penguin Random House, 2022)

Conocida como arquitecta y música, Colombina Parra (Santiago de Chile, 1970) dio a conocer recientemente este libro de fragmentos –a veces pequeños relatos, a veces apenas un par de líneas ingeniosas o sugerentes– en el que exhibe más destreza con las palabras que intensidad en las preocupaciones. Desfilan por las páginas varias observaciones hechas durante los primeros tiempos de aislamiento obligado por la pandemia, algunas escenas de infancia y unos pocos textos en los que aparecen otras voces que el lector puede jugar a distinguir. Colombina es la menor de las hijas de Nicanor Parra y fue elegida por él como albacea de su obra.

Páginas de ladrillos, de Genoveva Sives. (Linardi y Risso, 2022)

La protagonista de estos brevísimos relatos es, como fue la autora, una joven maestra que eligió como destino la escuela rural de Ladrillos, en el departamento de Lavalleja. No le llamaban la atención las posibilidades pedagógicas que se le abrían, sino la alegría gozosa de insertarse en aquel paisaje de sierras, pedregales y arbustos rodeado de cañadas que a veces crecían hasta no dar paso. Escrito con elegancia, el libro repasa la cotidianidad de una maestra recién llegada, el embelesamiento inicial, las dudas ante cosas que no llega a comprender del todo, y la discreción con que algunas veces se manejan situaciones que, por naturalizadas, no dejan de mostrar la sombra de acuerdos sórdidos o desesperados.