La Junta Departamental de Maldonado (JDM) aprobó habilitaciones de obra para un edificio promovido por la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) y el inversor privado Jardim Paulista S.A.S, durante la sesión ordinaria del martes. El proyecto no contó con los votos del Frente Amplio (FA), del Partido Colorado (PC) y del edil por el Partido Nacional (PN) Adolfo Varela, sin embargo, el expediente fue aprobado con el resto de votos de la bancada oficialista.

El edificio de cuatro pisos “Jardim Paulista”, que es promovido por la ANV, está enmarcado en la Ley 18.795 sobre acceso a la vivienda de interés social, que establece beneficios fiscales y facilidades de pago. El terreno donde se llevará a cabo el proyecto está ubicado a dos cuadras de la parada 21 y medio de la Playa Mansa, sobre la calle Bolivia, jurisdicción del Municipio de Maldonado.

Según el informe de la Dirección de Urbanismo de la Intendencia de Maldonado, incluido en el expediente número 406, al que accedió la diaria, en el padrón 3707, donde se solicita construir, está permitido edificar hasta nueve metros de altura. Asimismo, en el documento se indica que el Decreto 3914 permite a la ANV aprobar excepciones en estos proyectos respecto a la altura. Como la agencia habilita la construcción hasta los 12 metros, el legislativo departamental votó excepciones de obra por altura, indicaron fuentes de la Comisión de Obras de la JDM.

Sin embargo, los ediles sí votaron excepciones debido a que el proyecto se excede en los parámetros de Factor de Ocupación Total (FOT) y el Factor de Ocupación del Suelo (FOS). En el primer caso, la normativa dispone que la ocupación debe ser de 80%, incluido el piso extra, y este proyecto propone 97,10%. En tanto, para el FOS, cuyo máximo permitido es 40%, se busca construir 63,7%.

Un grupo de vecinos que residen en el barrio California Park, donde será construido el edificio, reclamó por el proyecto inmobiliario y envió una petición a la JDM para que el plenario departamental tome en cuenta sus consideraciones. Los vecinos indicaron que la obra está “fuera” de la norma, ya que la Ley de Vivienda de Interés Social establece que “solamente se promocionarán los proyectos localizados dentro del suelo categoría urbana […] con excepción de los proyectos localizados en zonas donde predomine el uso de las viviendas de temporadas”.

La ley indica que se entiende por vivienda de temporada la residencia utilizada sólo una parte del año, como lugar de vacación, descanso o recreo y que “se presumen viviendas de temporada todas las viviendas ubicadas en balnearios y otros centros turísticos del interior del país”. Según supo la diaria, los vecinos iniciaron demandaron a la Intendencia de Maldonado por la aprobación del proyecto.

En la nota que enviaron a la JDM, los vecinos manifestaron que este proyecto genera “gran preocupación” en lo que refiere a la habilitación de altura y ocupación del terreno. Además, solicitaron que se les conceda una entrevista.

En el expediente 406, la ANV señala que, en 2012, el ingeniero Jorge Hourcade, director de la Unidad de Gestión Territorial, elaboró un plano de zonificación, en el que identificó como “área de vivienda permanente a la ciudad de Maldonado y a su proyección salida al mar entre las calles Camacho y Genta”.

Otro de los documentos que se encuentra dentro del expediente, es la habilitación de la ANV sobre el proyecto 1238 Jardim Paulistas S.A.S, “corresponde informar que el mismo cumple en un todo con la Resolución Ministerial 539/2020 y con el Decreto 355/011 y modificaciones”, cita el texto.

Denuncia por injerencia de los inversores y falta de respaldo normativo

Durante la sesión de la JDM, varios ediles expusieron sus posturas, principalmente aquellos que votaron que el proyecto vuelva a Comisión de Obras para su revisión. Entre ellos, Varela manifestó que no acompañó el proyecto “no porque esté en contra”, sino por “comportamientos inapropiados” de quienes “estaban involucrados directamente en el proceso”.

El edil nacionalista criticó que los inversores “sin tener los permisos de la JDM, ya los habían publicitado [a los apartamentos] en todos lados a la venta, sabían que la Junta les iba a dar la habilitación, tenían la bola de cristal”. la diaria confirmó que las unidades ya se encuentran a la venta en diferentes sitios inmobiliarios a través de la plataforma Mercado Libre.

Además, Varela denunció que los “mismos interesados” en el proyecto estuvieron “llamando a todo el mundo, haciendo planteos disparatados. Los ediles tienen que tener la libertad de tomar las decisiones que entiendan mejores para el departamento de Maldonado, sin que se meta el dedo de ningún interesado de afuera. Este proyecto está alejado del espíritu de la ANV que, para mí, tiene espíritu grande”, expresó.

Por último, argumentó que la JDM debería darle la oportunidad a los vecinos de plantear sus inquietudes: “Capaz están en lo cierto o no, capaz que se tiene que adaptar al desarrollo de la zona”.

El edil por el Frente Amplio Joaquín Garlo remarcó en su intervención que a él “no le consta” que haya existido “ninguna injerencia externa” pero advirtió que “si algún edil le consta o tiene conocimiento, a mí me preocupa de sobremanera”. “Si ha existido algún tipo de planteo a algún miembro, intentando direccionar su voluntad para tratar este asunto, esto pasa de gris a negro en dos segundos”, advirtió.

Para Garlo, este expediente presenta “varias complejidades”, entre ellas, las consultas de viabilidad que “que no están reguladas por las normas del gobierno departamental”. “Esta Ley (18.795) no es aplicable en la zona balnearia. La directora de Urbanismo, Soledad Laguarda, resolvió armar un croquis -porque ni siquiera es un plano- y delimitar una zona, que sería la de la aplicación en la ciudad de Maldonado a la Ley de Vivienda de Interés Social ampliando un plano del período de gobierno anterior. Ese croquis no tiene un respaldo normativo del gobierno departamental”, manifestó.

El edil reiteró que no hay una resolución del intendente, Enrique Antía, una normativa departamental o una actuación administrativa para que se habiliten las excepciones de obras que fueron solicitadas.