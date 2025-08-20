La presidenta del Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay (INAU), Claudia Romero, informó en conferencia de prensa que Luna Echegoyen, la adolescente asesinada por su padre este martes 19, había “relatado” episodios de violencia sicológica y física por parte de él y que, por ese motivo, estuvo institucionalizada tanto en Salto como en Maldonado, ciudad a la que mudó la familia en 2024.

Paralelamente, confirmó que a raíz de estos antecedentes INAU solicitó medidas cautelares que fueron levantadas el 24 de junio pasado, luego de que “la adolescente decidió retomar el vínculo” con su padre, el coronel retirado José María Echegoyen, para poder asistir a “encuentros y cumpleaños” familiares. Según Romero, “se acordó que participara en actividades en grupo, familiares, nunca sola con él”, bajo la tutela de Janeth, a cuenta de la presentación de un informe a los 60 días.

La presidenta de INAU aseguró que el equipo técnico adelantó su informe porque “observó que no se venía cumpliendo con lo que se había prometido”. El informe fue presentado el martes, unas horas antes de que Echegoyen baleara a Luna y se descerrajara un disparo en la cabeza, planteaba la necesidad de una pericia sicológica para el militar.

Luna había cumplido 13 años de edad el 5 de agosto pasado. Nació en Uganda, durante una de las muchas misiones de paz que cumplió Echegoyen en la República Democráctica de Congo antes de pasar a retiro en 2022, al cumplir el máximo de edad permitida para su rango. Romero dijo que, en 2015, la madre de Luna pidió a la Organización de Naciones Unidas (ONU) una prueba genética que confirmó que el militar era el padre biológico. Después, la mujer autorizó a que la niña viajara a Uruguay, a los tres años de edad.

Desde entonces, Luna pasó a vivir junto a Janeth y una hija de ésta con el militar, primero en Salto y luego en Maldonado. Con el tiempo, perdió el contacto con su madre biológica. Actualmente, la adolescente estaba cursando 5º año en la Escuela Nº1 y también asistía al Centro Cultural Municipal de Maldonado Nuevo.

“Un crimen evitable”, dijo la tía de Luna

El primer ingreso de Luna al INAU fue en diciembre de 2022, en Salto, cuando salía de la escuela con Janeth y “se escapó y pidió auxilio, como que la iban a secuestrar”, dijo Romero en la conferencia de prensa que ofreció este miércoles en Maldonado, flanqueada por el vicepresidente y la directora de INAU por la oposición. “Había una historia de violencia doméstica en el hogar y Luna queda en ese momento en un hogar de Salto”, sostuvo.

Agregó que en setiembre de 2023 la niña egresó y la familia se radicó en Maldonado. No obstante, durante un paseo a Salto, Luna “concurrió a un hogar del INAU a denunciar un episodio de violencia” por parte de su padre y se revinculó con la institución salteña, aunque tiempo después se resolvió que volviera con su familia a Maldonado.

Así, el último ingreso de Luna al INAU se produjo por “un acto de violencia” física; no queda explícito (que él tuviera) el deseo de matarla, pero había un desprecio y una distancia con Luna bastante importante”, dijo Romero. No obstante, Lourdes Echegoyen, tía de Luna, declaró este miércoles a la emisora Cadena del Mar que “él ya tenía el deseo de matarla”.

“Él ya había intentado matarla. En Salto, la quiso asesinar en el auto con el cinturón de seguridad. Ella tenía pánico y el sistema no la escuchó”, dijo la mujer, quien alcanzó a lograr la tenencia de la niña pero luego la perdió. A su juicio, el crimen era evitable: “¿Qué hacen (los políticos)? Promueven leyes, pero no cambian. Un hombre que ya quiso matarla, ¿y le dan la custodia? ¿Por qué no ven esto? ¿Por qué no actúan?”, cuestionó.

También sostuvo que su sobrina era discriminada por la “madre de corazón”, como le llamaba a Janeth. “Luna me contó que a ella le compraban ropa usada, y a su hermana, en tiendas nuevas. A ella la mandaban a la escuela de verano. A la otra la sacaban a pasear. Le encantaba la playa, pero no la llevaban”, expresó.

La presidenta de INAU dijo que Janeth logró la tenencia “desde fines el año pasado” y que no convivía con Echegoyen “por las medidas cautelares”. Agregó que la mujer era víctima de violencia doméstica y que “hubo instancias para derivarla a Inmujeres”, pero eso no ocurrió. “No hay información” de que en algún momento ella haya denunciado a su pareja, añadió.

Apoyo y reflexión

Romero aseguró que coordinó con el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Gaggiani, la activación del protocolo de Escuelas Saludables para ofrecer apoyo sicológico a los compañeros de la adolescente. También reflexionó en cuanto a la violencia sobre niños, niñas y adolescentes: “es un problema que nos interpela desde la institución que estamos, nos interpela desde el gobierno, pero nos debe interpelar a todas y a todos. Si no salimos juntos en esta, no vamos a salir y vamos a tener que estar enfrentando estas situaciones que son extremadamente dolorosas”, dijo.

Por la tarde, la dirección departamental de INAU emitió un comunicado para manifestar su “hondo pesar por el homicidio de Luna”, quien deja “un recuerdo imborrable, marcado por su presencia y el vínculo afectivo que supo generar con educadores, técnicos, compañeros y referentes”. La institución también reafirmó su “compromiso con la protección y promoción de los derechos de cada niño, niña y adolescente, convencidos de que cada vida merece plenitud, respeto y oportunidades” y advirtió sobre “el alarmante” incremento de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes que debe “interpelarnos como sociedad”.

La escuela a la que asistía Luna estuvo cerrada este miércoles en los dos turnos y sus autoridades también emitieron un comunicado ante esta situación “muy triste y dolorosa”. “Como sabemos que muchas familias pueden encontrarse con interrogantes de qué decir y cómo explicar lo ocurrido, vamos a compartir orientaciones que pueden ayudarles o serles de utilidad. Hablemos generando redes, lazos de sostén y contención”, señalaron.

La Unidad de Víctimas de la Fiscalía General de la Nación “está prestando apoyo y contención a la familia y a las personas que se encontraban en el centro de salud” al momento que sucedieron los hechos, y “coordina con otras instituciones del Estado las acciones a realizar en el centro educativo al que concurría la niña”, informó el vocero Javier Benech. Agregó que desde el punto de vista de la fiscalía no habrá acción penal, porque el asesino se suicidó.