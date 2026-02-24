La ministra de Transporte y Otras Públicas, Lucía Etcheverry, y otros jerarcas de la cartera participarán el viernes 27 en una asamblea vecinal para informar sobre planes viales en la ruta 9 a la altura de Estación Las Flores. Por este tema, a fines de enero hubo una reunión entre autoridades del Municipio de Solís Grande, técnicos y jerarquías de la Intendencia de Maldonado, y legisladores nacionalistas del departamento.

El senador herrerista Rodrigo Blás, líder del sector Unión y Cambio (al que pertenece buena parte de los asistentes a esa reunión), consideró que la iniciativa del MTOP “aislará” a Gregorio Aznárez, dejándola “sin ingreso directo a la ruta y afectando la vida y el comercio” locales. Entonces, prometió hacer los contactos necesarios “para evitar tamaño disparate y volver al proyecto original”.

Esta semana, la alcaldesa del Municipio de Solís Grande, Patricia Martínez, anunció una asamblea vecinal con la ministra Etcheverry y con el director de Vialidad del MTOP, Federico Magnone. La convocatoria es para el viernes 27, a las 14.30, en el exlocal de ramos generales donde funciona el cine de Gregorio Aznárez.

El orden del encuentro presenta tres temas centrales, según detalló la alcaldesa al semanario La Prensa: inquietudes sobre los ingresos a Aznárez y la seguridad vial tras los cambios en el proyecto de doble vía; cruce peligroso en Estación Las Flores y necesidad de pacificar la velocidad entre Balneario Solís y Las Flores, y reclamos por ciclovía, más refugios peatonales y mejoras en los puentes angostos que unen Bella Vista con Las Flores y Solís con Bella Vista.