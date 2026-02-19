Charla sobre sensibilización y prevención del riesgo de suicidio en el ámbito policial, el 19 de febrero de 2026, en el Salón de Honor de la Jefatura de Policía de Maldonado. Foto: Ministerio del Interior

Cien policías de la Jefatura Departamental de Maldonado asistieron a la primera charla del año sobre prevención del suicidio, “con especial énfasis en una problemática que afecta de forma directa a quienes trabajan en la seguridad pública”, destacó la institución en un comunicado.

La actividad, que se desarrolló este jueves 19 en el salón de honor del edificio de la Jefatura, dio continuidad a una serie de ciclos de charlas y acciones preventivas que ya se desarrollaron durante el año pasado. “Reafirma el compromiso de mantener estos espacios de formación, reflexión y apoyo”, agregó.

La charla fue brindada por la psicóloga y sub oficial mayor Andrea González y la psicóloga y agente Natalia Heredia, pertenecientes a la Dirección de Violencia Doméstica. Ambas abordaron aspectos vinculados a “la prevención, detección temprana y acompañamiento ante situaciones de crisis emocional”.

Destacaron “la importancia de reconocer señales de alerta, fomentar la escucha activa y generar redes de apoyo dentro de la institución”, entendiendo que el suicidio en el personal policial constituye “una preocupación prioritaria vinculada a las exigencias propias del servicio y al impacto psicológico que puede generar”.

La Jefatura de Maldonado enfatizó que el suicidio en el personal policial constituye “una realidad silenciosa pero urgente, que interpela directamente a la institución y a toda la sociedad” y que hablar de salud mental y fotalecer redes de apoyo “no es solo una herramienta preventiva, sino un compromiso humano y profesional ineludible”.

“Cuidar la vida y el bienestar emocional de quienes diariamente cumplen funciones al servicio de la seguridad pública es una prioridad permanente para la Jefatura de Maldonado, que continuará impulsando espacios de formación, contención y acompañamiento”, concluye el comunicado.

El caso más reciente, que tomó estado público y conmovió a la comunidad policial, ocurrió a principios de este mes en Punta Ballena. El policía, que además era árbitro de fútbol, tenía de 38 años y fue encontrado sin vida dentro de su auto.

“Estamos perdiendo por goleada”, declaró un compañero suyo a la emisora Cadena del Mar, al día siguiente del hecho. Aunque reconoció que en Maldonado mejoró la disponibilidad de psicólogos para los policías, consideró que el sistema sigue fallando “porque todo termina en lo económico”.

Explicó que el efectivo que se certifica “pasa a cobrar una miseria”, debido a los descuentos de previsión social, y que muchas veces se cree que se certifica porque no quiere trabajar. “Te terminás presionando más por el dinero que por tu propia salud”, lamentó.