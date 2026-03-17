El déficit hídrico que afecta al país y que tiene a Maldonado “en zona roja” movió a 280 productores rurales a acogerse al Plan de Emergencia agropecuaria departamental para transitar el invierno en el sector. La iniciativa de la Intendencia de Maldonado (IDM), acordada con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), alcanza a unidades productivas de hasta 250 hectáreas.

Tras el cierre de las inscripciones, en febrero, la comuna se apresta a iniciar la limpieza y acondicionamiento de aguadas y tajamares a partir de la semana próxima, informó a la diaria la subdirectora general de Desarrollo Social y Productivo de la IDM, Magdalena Zumarán.

Paralelamente, en coordinación con los municipios, la comuna continúa acercando camiones con agua para familias rurales y contribuye con el traslado de fardos adquiridos por los productores para complementar el alimento del ganado.

Zumarán señaló, por otra parte, que la Mesa Departamental de Desarrollo (liderada por el MGAP) se propuso trabajar en “soluciones de fondo” para afrontar el déficit de lluvias a mediano y largo plazo. Algunas medidas a instrumentar ya están siendo coordinadas entre el MGAP y la IDM, que prevé financiar sus acciones con fondos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y otros aportes externos.

En otro orden, la jerarca informó sobre la distribución de semillas otoño-invierno que comenzó este lunes 16 como parte del Plan de Huertas Familiares, con énfasis en escuelas e instituciones (ver recuadro).

Cómo se implementará la limpieza de aguadas y tajamares

La mayoría de los 280 productores inscritos para el Plan de Emergencia pertenecen a los municipios de Aiguá y San Carlos, aunque también los hay en la zona oeste del departamento. La IDM costeará ocho horas de limpieza de tajamares y aguadas para cada productor: “Es el tiempo que los técnicos calcularon para limpiar un tajamar chico”, explicó Zumarán.

Agregó que, esta semana, el área de Desarrollo está ajustando el cronograma de intervenciones por zona. Clasifica a los beneficiarios “por cercanía, por territorio y por grupos”, con la intención de comenzar la tarea el próximo lunes y finalizarla a tiempo para la llegada del invierno.

Cinco equipos de máquinas y funcionarios trabajarán en simultáneo para alcanzar a tiempo a todos los productores, aunque el cumplimiento del cronograma dependerá de las condiciones climáticas. “Lo importante es que el tajamar o la aguada estén limpios para recibir las lluvias invernales”, remarcó la subdirectora.

Soluciones “de fondo”

Otra línea de trabajo en torno al déficit de lluvias transcurre en el seno de la Mesa de Departamental de Desarrollo y apunta a abordar a mediano y largo plazo este fenómeno climático que llegó para quedarse. Una situación tenida en cuenta, en ese contexto, es el creciente fraccionamiento de grandes predios que se verifica en Maldonado y la finitud de los recursos hídricos.

“Hay muchos predios pequeños, de hasta tres hectáreas, que quedan sin solución de agua. Además, los recursos se han ido secando tanto por el cambio climático como por mal uso, por lo cual en eso también tenemos que trabajar mucho con el Ministerio de Ambiente”, detalló Zumarán.

Por lo pronto, dijo que el MGAP perforará 500 pozos semisurgentes en todo el país y que la Mesa Departamental de Desarrollo empezó a trabajar en los que corresponderían a Maldonado. El gobierno nacional subsidiará el 80% de cada perforación y la IDM, por convenio con el MGAP, cubrirá el 20% restante, afirmó Zumarán.

No obstante, explicó que esta solución gratuita para el productor “vendrá a fin de año porque lleva todo un proceso”. Cada interesado tendrá que inscribirse y presentar un proyecto técnico para calificar dentro del ranking nacional de 500 pozos.

Las cooperativas Calima (San Carlos) y Calai (Aiguá) y las sociedades de fomento rural de Maldonado y Pan de Azúcar están habilitadas para inscribir a las personas interesadas y ofrecerles asesoramiento técnico para sus proyectos. “No hay que ser socio de la institución”, aclaró la jerarca. La iniciativa se lanzará oficialmente dentro de algunas semanas.

Fondo Productivo de la OPP para soluciones de agua

La subdirectora señaló que la IDM resolvió destinar recursos del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) Productivo de la OPP para estas soluciones u otras que se evaluarán según los requerimientos de los productores y las características de sus tierras.

“Serán pozos o serán tajamares o será una bomba que necesita el productor para traer agua desde el arroyo. Hay que estudiar cada caso y ver cuál es la solución de fondo”, dijo.

Consideró, además, que “el FDI productivo para Maldonado no es muy grande”, pero la IDM quiere seguir avanzando en estos años. “Nuestra propuesta es usar el FDI productivo hasta el fin de esta administración para soluciones de agua, sumado a distintas gestiones que estamos haciendo para conseguir más fondos”, dijo la subdirectora. A modo de ejemplo, mencionó la posibilidad de que la Cruz Roja ayude a familias del medio rural que “viven sin acceso al agua”.