A partir de una iniciativa presentada en agosto de 2023 por la Asociación Civil Uruguaya para la Preservación del Patrimonio de Piriápolis (ACUPPP), la Intendencia de Maldonado (IDM) declaró como “bien de interés patrimonial departamental” un tramo de la rambla de Punta Fría, comprendido entre el puerto de Piriápolis y el Rond Point Caridad, incluidas las pilastras. Previamente, la ACUPPP había logrado que la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación (CPCN) declarara la Rambla de los Argentinos como Monumento Histórico Nacional.

El arquitecto Carlos Rivero, tesorero de ACUPPP, dijo a la diaria que ese tramo de la rambla de Punta Fría “tiene un valor muy significativo, porque, a diferencia del tramo central de la Rambla de los Argentinos, que debió ser remodelado, conserva la piedra original de la época de Francisco Piria [quien desarrolló la urbanización de Piriápolis]”. Sin embargo, pese a “estar en muy buen estado en la mayor parte del recorrido; las últimas intervenciones urbanísticas, como la instalación de puestos de venta de pescado y una planta de tratamiento de efluentes, barrieron parte del muro y algunas pilastras”.

Por este motivo, y con el fin de que “haya alguna protección sobre esta obra original de Piria, que tiene más de 100 años, así como de preservar el patrimonio de Piriápolis y difundir el valor histórico de las obras de Piria”, se presentó la iniciativa ante la Comisión Departamental de Patrimonio de la IDM, explicó Rivero. Consideró que la declaración es una “gran alegría” y que “el esfuerzo realizado [por ACUPPP] dio sus frutos”.

Preservación de la estructura original

La protección patrimonial otorgada es de grado 2, porque se trata de un bien “con significación exclusivamente local, que puede ser modificado parcialmente o recibir agregados que no cambien su significación, a criterio de la Comisión de Patrimonio [Cultural de la Nación], correspondiente al Área Patrimonial en que se encuentre ubicada y de la Comisión Departamental de Patrimonio”, según indica la resolución.

Rivero aclaró que la declaración “no impide futuras intervenciones”, pero sí “establece que, cuando se presente un proyecto para realizar obras, instalar actividades o colocar un parador, se respete la estructura original del murallón y las pilastras”. En este sentido, aseguró que los puestos de venta de pescado y la planta de tratamiento de efluentes “seguirán en su lugar”.

No obstante, señaló que si esta zona se hubiese declarado antes como bien de interés patrimonial departamental, “se podía haber avanzado tres metros hacia el mar con los puestos y dejar la zona como un paseo, evitando quitar las pilastras [originales], y así conservar el valor patrimonial de la obra”.

Hacia la recuperación del edificio de la Aduana en Piriápolis

La ACUPPP también presentó un proyecto de recuperación del edificio de la Aduana de Piriápolis al Municipio de Piriápolis, que lo declaró de interés municipal el 21 de setiembre de 2023. En febrero de 2024, la iniciativa fue presentada ante la Dirección Nacional de Aduanas, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), propietario del inmueble, y según informó Rivero, el expediente “continúa en trámite en las oficinas [del MEF]”.

Según consta en el proyecto, al que accedió la diaria, el edificio, “de gran valor patrimonial, se encuentra en desuso y en proceso de deterioro desde hace varias décadas”. La propuesta de ACUPPP es instalar allí su sede, ya que actualmente funciona en las instalaciones del Argentino Hotel, al tiempo de “difundir la historia del balneario y concientizar sobre la importancia de preservar el rico patrimonio tangible e intangible del balneario”.

Asimismo, se plantea compartir el espacio con la Asociación Honoraria de Salvamentos Marítimos y Fluviales y el Yacht Club Piriápolis, que funcionan actualmente en el puerto del balneario. Para eso, se solicitó al MEF “la concesión o [el] comodato del edificio por un término de tiempo que permita la realización de convenios con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas [MTOP], el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Turismo, la Intendencia de Maldonado y el Municipio de Piriápolis para la restauración del edificio y posterior uso de las instalaciones”, indica el proyecto.

Se prevé acondicionar las dos plantas: en la alta “se instalarán las salas de reuniones y espacios propios de ACUPPP y de las dos instituciones”, con uso compartido de la terraza con vista al puerto, mientras que en la baja funcionará “una cafetería administrada por ACUPPP y un local de venta de merchandising para recaudar fondos para mantenimiento y realización de actividades”.

También se proyecta crear “un espacio multifuncional para charlas, proyección de material visual, exposición de fotografía de época y de elementos de interés patrimonial”. Se entiende que esto “le dará a ese espacio un dinamismo del que carece un museo tradicional” y generaría “un atractivo turístico más en la zona”.

En paralelo, el vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Constante Mendiondo, anunció en febrero, en una rueda de prensa, que el plan de reordenamiento y recalificación del área portuaria de Piriápolis “demandará la suscripción de comodatos entre la Intendencia, la ANP y la Dirección Nacional de Hidrografía [del MTOP]”. Además, en diciembre de 2025 el concejo municipal de Piriápolis apoyó por unanimidad la iniciativa de comodato entre la IDM y el MEF para convertir el edificio en un museo, comunicó la IDM.