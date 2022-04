No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El presidente argentino Alberto Fernández y su par chileno se reunieron este lunes en la Casa Rosada en el primer viaje oficial de Gabriel Boric desde que llegó al gobierno, el 11 de marzo. En las declaraciones posteriores al encuentro, Boric manifestó que “Chile parte desde América Latina” para relacionarse con el mundo. Señaló que “si bien durante mucho tiempo” La Moneda estuvo “mirando en otras direcciones, hacia el norte y el Pacífico”, la “base es América y desde ahí vamos a construir comunidad, región, cooperación e internacionalismo”.

A su vez, Fernández destacó “la necesidad de unir a América Latina, que tanto se ha dividido”, y consideró que “Chile y Argentina no tienen una cordillera que los divide, sino que los une”. Por su parte, Boric manifestó su voluntad de ser “un amigo, socio y cómplice” del gobierno argentino para avanzar en ese sentido, informó Página 12. El presidente chileno manifestó su voluntad de “profundizar la relación” con el “pueblo hermano” de Argentina, y dijo que ese vínculo “tiene que ir más allá de las preferencias de los presidentes”.

“Si seguimos por separado nos vamos a hundir por separado, pero nos podemos salvar si estamos juntos”, dijo el presidente chileno.

Fernández manifestó que él y Boric comparten una visión del mundo que va a “permitir mejorar la integración en materia económica”. Añadió: “No vale que nuestras economías crezcan si el crecimiento se concentra en pocos y las miserias se distribuyen en muchos”, y consideró que el encuentro que mantuvieron este lunes “es sólo el inicio de un trabajo más profundo”.

En conferencia de prensa, los dos presidentes respondieron preguntas. Uno de los asuntos que se abordaron fue el de los derechos humanos. Fernández dijo que uno de los objetivos comunes a ambos es la “promoción y protección de esos derechos”, de acuerdo con la agencia de noticias Télam, y afirmó que “las buenas democracias respetan y preservan los derechos humanos en toda su dimensión”, dándole “centralidad a las política de género y que la diversidad sea respetada”.

A su vez, Boric se refirió a los derechos humanos en el mundo y dijo que existe un doble estándar de “sectores de izquierda” al respecto, pero también otro de la derecha, en particular “cuando habla de la tríada Venezuela, Cuba, Nicaragua”. Continuó: “¿Por qué no me preguntan por los derechos humanos en nuestro país o por el asesinato de líderes sociales en Colombia? Los derechos humanos se tienen que respetar de manera íntegra y el Estado tiene que promoverlos de manera íntegra en todos los lugares del mundo, independientemente del color político del Estado que los vulnera”. Se refirió también a las guerras o intervenciones militares en países como Ucrania, Yemen o Afganistán, y expresó: “No usemos el sufrimiento de esos pueblos para intentar sacar beneficios de política interna”.

Otros de los varios temas que tocaron los dos gobernantes fueron el del conflicto mapuche, el de las islas Malvinas, en el que Boric reiteró su respaldo a Argentina, tal como lo hicieron otros presidentes chilenos, desde “Patricio Aylwin hasta Sebastián Piñera”. Agregó: “No tengo dudas de qué lado estar. Por cierto, siempre del lado de la paz, y estos conflictos se tienen que resolver de forma pacífica”. Ante una pregunta sobre las diferencias que los dos países mantienen sobre los límites de la Plataforma Continental Antártica, Boric contestó: “Acá podremos tener una diferencia” que “vamos a resolver de manera diplomática. Tenemos una postura distinta pero lo que nos une es muchísimo más”.

Durante esta visita los dos gobernantes intercambiaron varios regalos. Entre esos obsequios, Boric le entregó el disco Las últimas composiciones, de Violeta Parra, y Fernández, Artaud, de Pescado Rabioso, de Luis Alberto Spinetta. “Tuvo la delicadeza de escribirme a mano las líneas de las canciones que más le hacían sentido a él, que creía que me podían servir a mí”, compartió Boric en un video en su cuenta de Instagram, donde contó que algunos de esos versos eran “Siempre soñar, nunca creer” y “Aunque me fuercen, ya no voy a decir que todo tiempo pasado fue mejor”.