El ministro de Asuntos Exteriores chino, Qin Gang, habló este martes sobre la relación de su país con Estados Unidos y aseguró que es necesario que desde la Casa Blanca haya un cambio de rumbo sobre su política exterior con China si se quiere evitar el conflicto entre los países.

Qin, que hasta hace poco cumplió el rol de embajador chino en Estados Unidos, habló en la primera sesión de la XIV Asamblea Popular Nacional en Pekín y afirmó que hay una “percepción gravemente distorsionada” sobre lo que es China de parte del país liderado por Joe Biden, según consigna Efe. Las palabras de Qin siguieron la línea trazada por el presidente Xi Jinping en su discurso del lunes ante la Asamblea Popular en Pekín, que se inauguró el domingo y que terminará con la aprobación de un tercer mandato consecutivo para Xi.

Según Qin, “Estados Unidos afirma que intenta competir con China y que no busca el conflicto, pero, en realidad, la llamada competencia de Estados Unidos es una contención y supresión total”, destacó el diplomático, que aseguró que se trata de un juego en el que nadie sale ganando.

“Estados Unidos habla mucho de seguir las reglas, pero imaginemos a dos atletas compitiendo en una carrera olímpica. Si uno de ellos, en lugar de centrarse en dar lo mejor de sí mismo, intenta siempre poner la zancadilla o incluso chocar con el otro, eso no es una competición justa, sino un enfrentamiento malintencionado y una falta”, ejemplificó el diplomático chino de mayor jerarquía tras el jefe de política exterior del Partido Comunista, Wang Yi.

Qin tomó lo dicho por jerarcas estadounidenses semanas atrás sobre que la política exterior con China ha tratado de poner “barreras” en las relaciones, pero no buscan el conflicto. Habiendo aclarado esto, Qin lanzó una amenaza velada: “Si Estados Unidos no pisa el freno y sigue acelerando por el camino equivocado, no habrá barrera que pueda evitar el descarrilamiento, y seguramente habrá conflicto y confrontación”.

Para el canciller, las relaciones entre ambas potencias mundiales están en un punto de tensión y eso quedó demostrado el mes pasado cuando un presunto globo espía chino sobrevoló Estados Unidos y fuera derribado por los militares. Qin consideró que esa respuesta fue exagerada y que provocó “una crisis diplomática que podría haberse evitado”.

Según Qin, la forma de actuar de Estados Unidos en este episodio demuestra que “la percepción y las opiniones de Estados Unidos sobre China están gravemente distorsionadas. Considera a China su principal rival y el mayor desafío geopolítico”, y agregó que “el resultado es que la política de Estados Unidos respecto de China se ha desviado por completo de la vía racional y sensata”.

Conflicto en Ucrania, en el Pacífico y en Taiwán

El conflicto en Ucrania también formó parte del discurso del canciller ante los parlamentarios. Opinó que la guerra parece estar impulsada por “una mano invisible” que desea que se alargue el conflicto para “servir a ciertas agendas geopolíticas”, consigna el medio asociado al gobierno ruso RT.

“La crisis ucraniana ha llegado a un punto crítico. O cesa el fuego, se restablece la paz tomando el camino correcto hacia un acuerdo político, o se echa aceite al fuego, la crisis se recrudece y la situación se descontrola. Lo que se necesita ahora es calma, sensatez y diálogo”, dijo el ministro.

Dicho esto, Qin destacó su relación con Rusia y afirmó que “no supone una amenaza para ningún país del mundo ni será interferida o sembrada de discordia por terceros”, y agregó que “cuanto más inestable se vuelve el mundo, más imperativo es para China y Rusia avanzar firmemente en sus relaciones”, según consigna la cadena estadounidense CNN.

Por otra parte, el canciller puso en la mira la situación en el Indo-Pacífico y afirmó que desde Washington intentan formar una nueva versión de la OTAN [Organización del Tratado del Atlántico Norte] en esa región. “La estrategia indopacífica de Estados Unidos, aunque alardea de libertad y apertura, en realidad está astillando grupos cerrados, círculos exclusivos; con el pretexto de proteger la seguridad regional, en realidad está provocando la confrontación, planeando organizar una versión Asia-Pacífico de la OTAN”, señaló Qin.

Según el diplomático, el objetivo de esta nueva alianza sería contener a China, algo que está “condenado al fracaso”: “Ninguna guerra fría debería repetirse en Asia, y ninguna crisis al estilo de Ucrania debería repetirse en Asia”.

Asimismo, Qin abordó la situación en Taiwán y dijo que es “la piedra angular de los cimientos políticos de las relaciones chino-estadounidenses y la primera línea roja que no debe cruzarse”.

El Partido Comunista Chino reclama a Taiwán como parte de su territorio y asegura que no puede descartar el uso de la fuerza para “reunificarla” con China continental si fuera necesario. Qin instó a Estados Unidos a mantener una política de no interferencia en los asuntos internos de su país y cuestionó las diferentes intervenciones que han surgido desde Washington sobre el tema.

De hecho, cuestionó: “¿Por qué Estados Unidos habla de respetar la soberanía y la integridad territorial en la cuestión de Ucrania, pero no respeta la soberanía y la integridad territorial de China en la cuestión de Taiwán? ¿Por qué Estados Unidos pide a China que no proporcione armas a Rusia mientras sigue vendiendo armas a Taiwán?”.