Un diputado del gobernante Partido Colorado de Paraguay, Eulalio Lalo Gomes, murió este lunes durante un allanamiento a su vivienda dispuesto por la Justicia como parte de una investigación por lavado de activos.

Cuando funcionarios de la Policía y la Fiscalía entraron a la casa de Gomes, en la ciudad de Pedro Juan Caballero, capital del departamento de Amambay, en la zona fronteriza con Brasil, el diputado “ofreció resistencia con disparos de armas de fuego”, dijo el ministro del Interior paraguayo, Enrique Riera.

“Lamentablemente [los funcionarios] fueron recibidos a tiros y se respondió en consecuencia”, manifestó Riera, según citó el diario asunceño La Nación. En ese tiroteo, Gomes “resultó herido de muerte”, agregó el ministro en declaraciones al programa Así son las cosas del canal Gen.

Riera dijo que el allanamiento, que era parte del operativo Pavo Real II, fue dispuesto por el juez Osmar Legal, que también ordenó una medida similar en la casa de uno de los hijos del diputado, Alexandre Rodrigo Gomes, que vive en la misma zona.

El comandante de la Policía Nacional de Paraguay, Carlos Benítez, dijo que también en ese allanamiento “hubo un intercambio de disparos”, antes de que el hijo del diputado lograra entrar a su camioneta blindada. Finalmente, Alexandre Rodrigo Gomes se entregó a las autoridades.

Según el ministro Riera, tanto el diputado fallecido como su hijo y otros cuatro hombres fueron imputados este lunes por supuestos vínculos con una trama de lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal. El diario Última Hora publicó que la decisión judicial fue dispuesta minutos antes de la orden de allanamiento.

Las autoridades están investigando los detalles del procedimiento en la casa del legislador, mientras que desde el entorno de Gomes critican el operativo.

El suplente del diputado, el concejal de Pedro Juan Caballero Santiago Benítez, cuestionó que no se haya incluido una investigación previa que, según afirma, habría mostrado que Gomes sólo estaba acompañado por su esposa, sin custodia. “Aparentemente, esto no se hizo, no sabemos si se fueron a allanar o la orden era matarlo”, dijo. “No se le dio la oportunidad de defenderse, él quiso defenderse, pero ya no lo hizo, lo mataron”, agregó. Según Benítez, el diputado pensó que se trataba de un ataque de delincuentes o sicarios y por eso disparó.

También una hija de Gomes, Larissa, dijo a la radio 780 AM: “Él tenía un arma. Como cualquier otra persona, se asustó, pero no la utilizó. Cuando abre la puerta, le disparan. Eso dice mi mamá, que estuvo ahí con él”.

Trayectoria e historial

De acuerdo con el diario Última Hora, Gomes, licenciado en Ciencias Contables de 68 años, es el mayor de diez hermanos y proviene de una familia de ganaderos.

Aunque afirmaba que esa era su actividad principal, antes de ser diputado también trabajó como gerente de bancos. Ocupó ese cargo en el Banco Paraná, en Brasil, y en el banco paraguayo Amambay, que cambió su nombre por Banco Basa y pertenece a la familia de Cartes.

Públicamente Gomes se hizo conocido como dirigente de la Asociación Rural del Paraguay, en la Regional de Amambay, de la que fue presidente durante varios años. Después comenzó a militar en el Partido Colorado y rápidamente se sumó al ala que tiene como referente al expresidente Horacio Cartes.

Las investigaciones que vinculan a Gomes con el narcotráfico llevaron a que fuera considerado un posible sucesor de un jefe narco de la frontera con Brasil, Jorge Rafaat, asesinado en 2016, informó el diario paraguayo. También se lo consideraba un colaborador de Jarvis Chimenes Pavão, un narcotraficante vinculado con el Primer Comando Capital y otras organizaciones criminales.

Según informó LaPolíticaOnline, una investigación que impulsaron los fiscales Deny Yon Pak y Silvio Corbeta, que estaba dirigida contra Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, y el senador Erico Galeano, y que además aportó información sobre las actividades del narco uruguayo Sebastián Marset, también brindó datos sobre otras organizaciones criminales. Una es la que lidera Jorge Teófilo Samudio, conocido como Samura, que operaba en la zona de Pedro Juan Caballero. Según ese medio, Samura es sospechoso de ser uno de los líderes del Comando Vermelho en Paraguay y aliado de otro dirigente criminal, Rolando Mendes Nunes, que habría logrado escapar de las autoridades gracias a la ayuda del diputado Gomes.

De acuerdo con Última Hora, la declaración jurada de Gomes incluye activos por más de 129 millones de dólares, que incluyen 14 inmuebles, siete vehículos y una aeronave, además de dos empresas.