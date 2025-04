“Tenemos un acuerdo sobre minerales”, dijo este jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a las negociaciones que mantiene con su par ucraniano, Volodímir Zelenski, para la explotación de las tierras raras. Durante la visita de la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, a la Casa Blanca con motivo de la guerra arancelaria planteada por el mandatario republicano, Trump dijo que espera firmar el acuerdo el jueves 26 de abril.

El anuncio de Trump es posterior a las declaraciones de Zelenski, quien manifestó que la voluntad de Kiev para firmar el pacto es “positiva” y constructiva”. El acuerdo iba a cerrarse a finales de febrero en un primer encuentro en el Despacho Oval; sin embargo, quedó en suspenso tras una acalorada discusión entre los mandatarios por la guerra entre Ucrania y Rusia.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, en tanto, dijo que las partes todavía están ultimando los detalles sobre el acuerdo de los minerales, pero confirmó que está previsto que se firme la semana que viene.

Secretario de Estado de Estados Unidos sobre el conflicto en Ucrania: “No es nuestra guerra”

En paralelo al anuncio del presidente republicano, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este jueves en el marco de la reunión con altos mandos de Francia, Alemania y Reino Unido, que se desarrolló en París, que si no hay avances entre Kiev y Moscú, su país abandonará el proceso de paz, según informó Efe.

“Si no es posible, si estamos tan distanciados que esto no va a suceder, creo que el presidente [Trump] probablemente esté en un punto en el que dirá que hemos terminado”, expresó el secretario de Estado. “No es nuestra guerra. No la empezamos. Estados Unidos ha estado ayudando a Ucrania durante los últimos tres años y queremos que termine, pero no es nuestra guerra”, continuó.

“El presidente ha pasado 87 días al más alto nivel de este gobierno, esforzándose repetidamente por poner fin a esta guerra. Ahora estamos llegando a un punto en el que debemos decidir y determinar si esto es siquiera posible. Por eso estamos dialogando con ambas partes”, agregó.

“Si no es posible poner fin a la guerra en Ucrania debemos avanzar”, expresó en diálogo con la prensa. Y agregó: “Necesitamos determinar rápidamente, y me refiero a cuestión de días, si esto es factible”.

En respuesta a las palabras de Rubio, desde Rusia afirmaron que ha habido “avances concretos” en las negociaciones con Estados Unidos para un acuerdo pacífico con Ucrania.

“Nosotros consideramos que se puede constatar ciertos avances. Ese progreso está relacionado con la moratoria provisional, que fue respetada por Rusia, de no lanzar ataques contra la infraestructura energética” de Ucrania, dijo el portavoz presidencial, Dmitri Peskov. Asimismo, admitió que aún quedan “muchas discusiones complicadas por delante” y que la tregua energética de 30 días “venció” después de las acusaciones por violaciones tanto de Rusia como de Ucrania.