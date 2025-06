En la tarde de este martes el juez Jorge Gorini definió concederle la prisión domiciliaria a la expresidenta argentina Cristina Fernández, a quien la semana pasada la Corte Suprema le ratificó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de la causa denominada Vialidad, sobre la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.

Con su decisión, Gorini, quien es el juez que encabeza el Tribunal Oral Federal 2 en el que se tramitó la causa, le dio lugar al pedido que había hecho el defensor legal de la líder peronista, Alberto Beraldi, por lo que podrá permanecer detenida en su apartamento situado en el barrio Constitución, en la ciudad de Buenos Aires.

Los fiscales del caso, Diego Luciani y Sergio Mola, se habían manifestado en contra de la prisión domiciliaria y pretendían que la exmandataria cumpliera su condena en una cárcel.

Pero el juez Gorini dio lugar a la solicitud de Beraldi, quien dio una extensa serie de argumentos para que su representada permanezca detenida en su hogar. Además de que Fernández es mayor de 70 años –tiene 72–, su abogado expresó a través del escrito presentado a Gorini, al que accedió Página 12, que ella tiene una custodia permanente de la Policía Federal, que el Estado está obligado a proporcionar a quienes ocuparon la presidencia de la Nación.

Beraldi recordó además que, durante el proceso, Fernández fue víctima de un intento de magnicidio, episodio todavía no aclarado por la Justicia.

La decisión del juez Gorini, que fue comunicada a Beraldi mediante una comunicación por Zoom, era esperada para hoy, en virtud de que La Cámpora, otras agrupaciones kirchneristas, peronistas, organizaciones sociales y sindicales, como así también dirigentes del sector, estaban convocando a una manifestación masiva hacia los tribunales de la calle Comodoro Py, en el barrio Retiro, que era donde Fernández se tenía que presentar este miércoles para comenzar su régimen de detención.

Ahora queda por ver si la movilización se realizará o no, ya que si bien el objetivo de acompañar a la exmandataria no tiene sentido porque ella no irá a ningún lado, la marcha tenía la motivación de incomodar al gobierno con una manifestación masiva.

De hecho, desde el gobierno de Javier Milei se viene intentando desarticular esta movilización, y en ese sentido el domingo el jefe de gabinete, Guillermo Francos, había expresado en una entrevista que “sería lógico que Cristina no tenga que ir a Tribunales, que la notifiquen por Zoom”.