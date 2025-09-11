Con el voto favorable de la ministra del Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, la Primera Sala del órgano máximo de la Justicia brasileña llegó este jueves a conformar una mayoría de 3-1, confirmando así la condena del expresidente Jair Bolsonaro y de sus allegados más cercanos en la trama golpista de 2022.

El martes, en la primera sesión de la semana del STF para tratar el caso, el relator del caso, Alexandre de Moraes, y Flávio Dino habían votado a favor de condenar a Bolsonaro, y el miércoles, tal como se preveía, el ministro Luis Fux, luego de una larguísima argumentación de 14 horas de extensión, se opuso a la condena del grupo golpista.

Fux expresó, entre otras cosas, que “no hay golpe de Estado sin que el gobierno electo sea derrocado”, y pidió además que el juicio sea declarado nulo por entender que el STF no tiene competencia para tratar el tema, que, según su parecer, tendría que ser juzgado por instancias menores.

Pero este jueves la ministra Lúcia expresó durante su argumentación que existen pruebas cabales de que Bolsonaro lideró la trama golpista y votó a favor de la condena.

El último integrante de la Primera Sala del STF que votará sobre el caso será Cristiano Zanin, quien se descarta que acompañará a la mayoría, por lo que quedaría conformado un resultado final de 4-1 en el proceso penal.

Posteriormente, de acuerdo con lo que está establecido, todos los integrantes de la Primera Sala debatirán sobre la extensión y las condiciones de las penas de los condenados, que no serán iguales debido a los niveles de responsabilidad encontrados durante la investigación promovida por la Fiscalía General de la República tras una extensa investigación de la Policía Federal.