En la conferencia de prensa que ofreció este lunes por la mañana en el Palacio Nacional, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, junto al gabinete de seguridad de su gobierno, dieron sus opiniones y respondieron preguntas que giraron exclusivamente al tema excluyente en el país: la detención y muerte de Nemesio Osegeuera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones delictivas más importantes del país.

El evento comenzó con una intervención del Omar García Harfuc, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, que describió la operación del domingo, llevada a cabo en coordinación con todas las fuerzas de seguridad del país. El jerarca también reportó sobre los cortes de carretera y los disturbios que hubo en varios Estados del país, que incluyeron incendios de autos, ataques a sucursales bancarias y otros hechos vandálicos.

En total, se estima que en la accion militar resultaron muertas más de 60 personas, al menos la mitad integrantes de las fuerzas de seguridad, además de miembros de la organización criminal, y algunos civiles.

“Nuestro pésame a las familias de elementos que el día de ayer perdieron la vida y nuestro mayor reconocimiento. El pueblo de México debe sentirse muy orgulloso; son grandes hombres y mujeres que siempre están dispuestos a dar la vida por los demás y, lo más importante, por todo México”, fueron las palabras iniciales que dijo Sheinbaum.

Posteriormente, la mandataria envió un mensaje pacificador a la población, y aclaró que todos los bloqueos de carretera habían sido desbaratados, y que rápidamente se estaba restableciendo la normalidad en todos los lugares del país que habían sido alcanzados por la violenta represalia de los militantes de la organización delictiva.

“El día de hoy hay más tranquilidad, hay gobierno, hay Fuerzas Armadas y Gabinete de Seguridad, hay mucha coordinación. Pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país”, expresó la mandataria, quien remarcó que su mayor intención era “la tranquilidad de la gente”. México “está en paz, está en calma y lo más importante es que estamos trabajando. Estamos coordinados con todas las entidades de la república”, dijo la presidenta.

Sheinbaum remarcó que la intención del operativo llevado a cabo el domingo en la localidad de Tapalpa, en el estado de Jalisco, era detener a Oseguera Cervantes, pero que en el marco del enfrentamiento que se dio, entre el equipo de seguridad del líder narco y las fuerzas de seguridad, varias personas resultaron fallecidas. “Todo fue en el marco de la ley”, puntualizó Sheinbaum, que remarcó que, si bien Estados Unidos aportó información para la ubicación de El Mencho, la operación fue realizada de manera íntegra por funcionarios mexicanos.

“El entendimiento con Estados Unidos se basa en intercambio de información sobre inteligencia”, destacó la jefa de Estado, una idea que también había dejado clara el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional de México. “Es un flujo de comunicación muy importante”, expresó, y destacó la estrecha relación que existe a nivel de seguridad de los dos países, reconociendo su trabajo.

Sheinbaum agregó que el centro de mando que se estableció el domingo, en el que participan todos los gobernadores del país, se mantiene en funcionamiento este lunes para seguir la coordinación de las entidades con el gabinete de seguridad. “Hay gobierno, hay Estado mexicano”, concluyó diciendo la presidenta.