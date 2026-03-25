Su vínculo con la fiesta comenzó en 2010, cuando ingresó a la Intendencia y, en la edición siguiente, se integró al trabajo operativo en el predio ferial. Desde entonces, Appratto transitó distintas responsabilidades vinculadas a proveedores, la plaza de comidas, feriantes y equipos técnicos.

En diálogo con la diaria destaca que muchos integrantes del equipo llevan años trabajando juntos, lo que facilita el entendimiento y la coordinación.

La planificación de la semana

El trabajo hacia cada nueva edición comienza incluso antes de la designación formal del comité explica el jerarca. Si bien el proceso administrativo se activa tras la resolución correspondiente —con la aprobación de protocolos y la conformación del expediente—, la planificación conceptual arranca con mucha anticipación. Appratto asegura que, mientras se desarrolla una edición, ya se piensa en la siguiente. Sin embargo, establece como punto concreto el período entre fines de octubre y principios de noviembre para comenzar a delinear con mayor precisión la organización. Esto se debe, entre otros factores, a que los meses de verano presentan dificultades para coordinar decisiones por licencias y disponibilidad de actores involucrados, lo que obliga a acelerar el ritmo desde mediados de febrero.

Se ampliará la plaza de comidas

Entre las mejoras previstas para esta edición, Appratto menciona la ampliación de la plaza de comidas, que será posible gracias a trabajos de acondicionamiento del terreno hacia el sector este. La expansión permitirá mayor comodidad para el público, mejor circulación y más espacio para mesas y sillas. Además, se integrará el área de la glorieta como un sector pensado tanto para el descanso de los adultos como para el entretenimiento de los niños, con iluminación temática, figuras fantásticas y mobiliario urbano. Este espacio, con vista al río, busca descongestionar otros sectores y fortalecer el carácter familiar del evento.

La compleja tarea de armar la grilla artística

Uno de los aspectos más complejos y polémicos de la organización es la conformación de la grilla artística. Appratto explica que históricamente se procura agrupar los géneros por jornadas —rock, tropical, entre otros— y que la selección responde tanto a la disponibilidad de los artistas como a las tendencias del público. Para ello, se analizan las métricas como visualizaciones en redes, reproducciones musicales y giras recientes. Sin embargo, el proceso se convierte en una verdadera “ingeniería”, ya que la agenda de cada artista puede obligar a reorganizar fechas y compatibilizar contratos. El objetivo es lograr convocatorias fuertes durante toda la semana, incluyendo los primeros días, para beneficiar tanto al público local como a los proveedores y feriantes.

El presupuesto estimado es de un millón y medio de dólares

El costo total del evento puede oscilar entre un millón y un millón y medio de dólares, incluyendo seguridad, infraestructura, artistas, iluminación y servicios. Parte de ese monto se recupera mediante la venta de entradas, licitaciones, sponsors y otros ingresos. En ese sentido, Appratto confirma la participación de empresas públicas y privadas, así como la implementación de un stand institucional que permite a marcas locales realizar activaciones sin necesidad de montar estructuras propias, incentivando la presencia del comercio sanducero.

Cómo se mide la convocatoria

Otro aspecto que podríamos considerar relevante es la medición de la convocatoria. Los datos surgen de la venta de entradas, registros digitales de ticketeras, análisis de movilidad (celulares) y conteos en el predio. Estas distintas herramientas permiten estimar la cantidad de asistentes y evaluar el impacto turístico. El anfiteatro, por su parte, tiene una capacidad cercana a las 16.700 personas sentadas cómodamente, aunque puede ampliarse o reducirse según la disposición del espacio.

Appratto concluye que el espíritu de la Semana de la Cerveza es el de “un ámbito de encuentro familiar. La fiesta, afirma, representa un espacio positivo donde la comunidad se reúne para disfrutar, reencontrarse y generar movimiento económico”.