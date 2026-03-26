El psicólogo cubano Francisco Morales Calatayud vino a Uruguay por primera vez 2001, invitado a dictar un seminario en la Facultad de Psicología.

Por aquel entonces vivía y trabajaba en Cuba como profesor universitario y se especializaba en Psicología de la salud, un campo que en aquel momento no estaba desarrollado en el país.

“La Psicología de la salud no es solo clínica”, explica. “Incluye la atención a las personas con malestares, pero también importa una mirada sobre los servicios de salud, su adecuación a las necesidades reales de la gente, la participación social, la promoción y la prevención”. Es una concepción amplia, que integra psicología comunitaria, social y educativa, siempre con el ser humano como eje.

Buscando una visión más integral

Aquel seminario fue pionero y reunió a docentes que han sido claves en el desarrollo de la disciplina en Uruguay. Morales recuerda nombres como Víctor Giorgi y Susana Rudos, entre otros. “Había interés por construir una visión más integral del tema”.

En ese momento, Paysandú no tenía el perfil universitario que hoy comienza a reconocerse. Eso vendría después, con la llamada segunda reforma universitaria y la decisión política de descentralizar la enseñanza superior. “Hubo una visión muy clara de que el interior no podía ser solo receptor pasivo”, sostiene en el dialogo con la diaria

Los docentes comenzaron a radicarse en el interior

En ese proceso fue fundamental el trabajo de docentes que apostaron a radicarse en el interior. Morales menciona especialmente a Patricia de la Cuesta, a quien define como una persona con enorme visión de futuro. “Ella se integró al movimiento de la reforma universitaria y empezó a darle a la salud un lugar central en los desarrollos que se estaban gestando en Paysandú”.

En 2013, Morales concursó y ganó un cargo de profesor titular en el área de salud comunitaria. Pensó que se quedaría cuatro años. Tomó posesión del cargo un 24 de diciembre, sin saber que enero en Uruguay es un mes prácticamente detenido. “En Cuba no es así”, dice, sonriendo. Trece años después, sigue en Paysandú. “Se fueron dando una serie de circunstancias, y la estancia se fue alargando”. El balance, afirma, es muy positivo.

Toda la carrera se puede cursar en Paysandú

“Se han formado muchísimos psicólogos acá. Hoy se puede cursar toda la carrera de Psicología en Paysandú”. Alrededor del núcleo inicial se fue consolidando un equipo diverso, con docentes locales y otros provenientes de Italia, Estados Unidos, Brasil, Colombia e incluso la India. “Eso habla de apertura. Siempre hubo disposición a escuchar, a dialogar, a construir colectivamente”.

Para Morales, Paysandú está en un proceso claro de transformación. “Prefiero decir que se encamina a ser una ciudad universitaria cada vez más. Eso no se decreta, se construye”. La nueva sede universitaria, sostiene, tendrá un impacto simbólico fuerte.

La riqueza de la Universidad

Advierte que la Universidad no debe encerrarse en un edificio. “La riqueza de la universidad es su universalización. Estar presente en los distintos espacios de la vida del territorio”. En estos trece años, Morales dice haber descubierto valores que distinguen a la comunidad sanducera: la calidad humana, el sentido de familia, una forma de relacionarse que viene, en parte, de su pasado industrial. “Hay un orgullo local legítimo, no prepotente. A veces se transforma en añoranza, pero eso también forma parte de la identidad”.

El rol en el plan de Salud Mental

Participó como consultor en la elaboración del plan nacional de Salud Mental 2020–2027 y lamenta que, pese a su amplia discusión, no haya contado con el presupuesto necesario para su implementación plena. “Si todas las palabras que se dicen sobre salud mental se transformaran en acciones, estaríamos mucho mejor”.

Para Morales la salud mental no se reduce a la consulta individual. Depende de las condiciones materiales de vida, del trabajo, del transporte, de la educación, de la inclusión social. “No se puede pedir equilibrio a una persona que vive bajo estrés permanente”.

Celebra que hoy se estén desarrollando planes departamentales de salud mental, porque permiten adaptar las políticas a las realidades locales. “Uruguay es diverso, y no todos los departamentos son iguales”.