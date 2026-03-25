La Mesa Política departamental y la bancada de ediles del FA transmitieron en conferencia de prensa que no apoyarán el presupuesto departamental.

La edila Natalia Martínez flanqueada por colegas de la bancada e integrantes de la Mesa Política abrió la convocatoria leyendo una declaración pública elaborada por el colectivo partidario con el propósito “de darle, por lo menos, un poco de luz y de claridad a lo que está trabajado la bancada del Frente Amplio”.

El FA afirma que se desconoce la realidad del departamento

Para la mayor fuerza política opositora al gobierno del intendente Nicolás Olivera, el proyecto presupuestal no es apoyable en virtud que la intendencia “desconoce la realidad económica y social del departamento, pese a los recursos históricos transferidos desde el gobierno nacional”.

Asimismo indicaron que “Paysandú enfrenta un desempleo persistente, superior al 10%, un crecimiento de la informalidad cercana al 28% y una pobreza estructural que afecta especialmente a familias con niños, niñas y adolescentes”. Además dijeron que “este presupuesto incrementa la carga impositiva sobre los ciudadanos, transformando tasas de servicio en impuestos y creando nuevos tributos, lo que impacta directamente en el bolsillo de los sanduceros”.

La creación de un Catastro departamental

Por otra parte remarcaron que se crea “un catastro departamental paralelo al nacional, tercerizado en manos privadas, con el objetivo de aumentar la contribución inmobiliaria en base a valores de mercado, medida insensible en un contexto de crisis social y económica”; desconociendo “los derechos de los trabajadores municipales, al condicionar incrementos salariales a la discrecionalidad financiera del Ejecutivo departamental, en contradicción con la Ley 18.508 de negociación colectiva”.

Entienden que la propuesta del Ejecutivo, “refuerza la discrecionalidad y concentración de poder del intendente, sin atender las necesidades reales de la población”.

FA asume compromiso de defender a ciudadanos

No obstante el rechazo, la fuerza política anuncia que asume “el compromiso de seguir defendiendo los intereses de los ciudadanos sanduceros/as promoviendo políticas sensibles a la realidad social y económica del departamento”.

Tras la lectura, Martínez y sus colegas Silvia Fernández, Francisco Gentile y Ana Curti, realizaron comentarios ampliatorios.

Ante la pregunta de por qué la oposición no presentaba alternativas, la propia Martínez dijo que “no llevar un presupuesto que mete la mano en el bolsillo es una propuesta”, además no “estuvieron dados los ámbitos de negociación”. La legisladora refirió al uso de la comisión para leer todo el articulado “sin que se pudieran hacer aportes”.

Habría apoyo a algunos artículos

Consultados sobre si la bancada, integrada por 10 ediles, votaría algún artículo en el debate particular, informaron, a través de Fernández, que “va a haber apoyo a algún artículo”. Fernández agregó que el Ejecutivo “debió abrir un ámbito de negociación con la oposición, no al revés. Nos interesa lo sustancial que está en la declaración. No compartimos el rumbo tributario” concluyó.

Su colega, Francisco Gentile manifestó que “es la primera vez que un presupuesto departamental recibe tanto apoyo del gobierno nacional y, arriba, encajan un tarifazo. Ponete un poco del lado del pueblo. Cincuenta y cinco por ciento de los recursos los pone el gobierno nacional ¡Vamos a reducir los aportes locales, atendamos a los funcionarios, no me privatices funciones contratando empresas, evadiendo aportes al BPS! Para mi es el peor presupuesto” detalló Gentile.

A su turno, Ana Curti, mencionó que no “hay “ninguna propuesta sobre turismo. Al contrario, lo que se plantea sobre el turismo es aumentar impuestos, especialmente para las termas”. Sobre esta industria, el Frente hizo llegar una iniciativa para generar un proyecto en “Corrales de abasto y no lo tuvieron en cuenta”. En general, “no aparece absolutamente nada al igual que en cultura”.

Puerto e hidrovía ausentes

Tampoco “aparece el tema del puerto y la hidrovía, importantes para la reactivación económica departamental”. En definitiva, comentó la edila, “es un presupuesto que da mucha potestad al intendente”.

En el cierre, Martínez subrayó que al 2024 había un déficit acumulado “cercano a los 35 millones de dólares”; considerando que “lo que hicieron fue un recorte y pegue”.