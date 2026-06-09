Fiscal Carlos Mota: “Hay algo de verdad” cuando se dice que se persiguen más los delitos cometidos por pobres

El fiscal Carlos Mota ingresó a la Fiscalía en 1998, por concurso. Actualmente, es titular de la fiscalía de tercer turno en Paysandú. Su periplo hizo que “ingresara como abogado en agosto del año 98. Por aquel entonces no estaba la figura de fiscal adscripto. “Después fui avanzando” comenta en la extensa entrevista que concedió a la diaria.

El “ingreso fue como consultor financiado con unos recursos que había enviado la ONU. Como al año se habilitó la presupuestación. El concurso ya estaba homologado”. En tal cargo estuvo hasta el 2007-2008. Les llamaban los fiscalitos porque “éramos secretarios de administración”. Carlos Mota tuvo su primer destino en Salto y posteriormente ascendió a Fiscal Departamental. “Trabajé cuatro años en Artigas y desde el 2012 estoy en Paysandú como Fiscal Departamental”.

¿Había diferencias entre el trabajo en Artigas y el que realiza en Paysandú?

No creo que haya un lugar igual a otro. Todos los lugares que conozco, en los que trabajé son muy diferentes. Aunque, por ejemplo en Salto y Paysandú había aspectos parecidos. Artigas por ser el departamento más de frontera tiene otras características. Allí aprendí muchas cosas. Estaba solo como fiscal, tenía una adscripta y después llegué a tener dos. Posteriormente hicimos una estrategia para que se creara un segundo turno porque teníamos solo tres días al mes de licencia para poder hacer las compras y las actividades personales; teníamos que estar permanentemente de turno”. Una vez había una ministra, no me acuerdo el nombre, de Educación y Cultura que en ese momento se dependía del MEC y habíamos hecho todo un trabajo estadístico, todo un relevamiento de la característica de la población y el volumen de trabajo en Artigas y ahí le dimos el fundamento, el insumo para que después se creara el segundo turno.

¿Cómo caracteriza el delito en Paysandú?

Bueno, podría ser por tipo de delito respecto al bien jurídico, es decir, delito contra la vida o la integridad física. En todos los delitos ha habido un aumento salvo el abigeato que está controlado. La delincuencia fluctúa en determinadas épocas del año o en festividades. Lo vemos claramente cuando existe una oleada de actuaciones, formalizaciones con prisiones preventivas o condenas con privación de libertad. Mientras eso ocurre, en ese periodo el delito baja. Hay un grupo importante de imputados que son reincidentes. La alarma es por qué sigue habiendo tantos porcentajes de gente que comete delitos. Muchos de los delitos están vinculados a estafas, sobre todo mediante medios tecnológicos. También aumentaron los de violencia doméstica. Estos delitos no han retrocedido. Los delitos contra la propiedad por ejemplo, hace que la cantidad de personas que están internadas en el establecimiento de rehabilitación aumente año a año, aunque no tengo los números.

“El delito tradicional es más burdo”

Se dice que se persigue más los delitos que comenten los pobres y menos los económicos. ¿Es así?

Y algo de verdad hay. El delito tradicional es más burdo y más directo y deja vestigios que son más investigables. Por ejemplo hay un homicidio, usted tiene un fallecido, tiene un arma utilizada, tiene personas interesadas en provocar esa muerte y tiene personas que pueden haber asistido como testigo o haber tenido noticias de alguna forma, y poder darle un registro material y palpable al hecho. En cambio los delitos económicos generalmente no se materializan en una suma de dinero en efectivo. Son delitos que a veces implica uso de tecnología de avanzada. Este último tipo de delitos es más sofisticado. Es uno de los desafíos de la Fiscalía y del actual sistema de justicia. Es lo que se llama cibercrimen, o sea, crímenes o delitos cometidos a través de medios informáticos. Es tan sofisticado que a veces la persona está en otro país y puede disfrazar muy fácilmente su identidad. Una identidad que a veces dura unos minutos hasta que se comete el delito y después borra ese contacto, desaparece el teléfono, desaparece el mecanismo o la plataforma utilizada y usted queda con una serie de dificultades para el rastreo.

Delitos sofisticados

Perseguirlo es una estrategia mucho más sofisticada y compleja, donde a veces el receptor del beneficio económico, -para dificultar la investigación-, a veces fragmenta los resultados entre distintas personas para que a usted se le dificulte saber quién es el beneficiario final. A veces los registros que tienen las financieras o las instituciones de intermediación o los canales de cobranzas, no facilitan la investigación. Son todas investigaciones que requieren información mediante oficios y con una autorización judicial”.

En estos casos, ¿siempre el juez autoriza la solicitud de información?

“No, muchas veces estas autorizaciones son denegadas judicialmente porque se exige un nivel, un estándar alto de fundamentación, al igual que para los allanamientos. A veces un allanamiento puede ser relevante para la captura de medios de información.

Nosotros pedimos a los jueces que nos autoricen determinadas diligencias para llevar a una buena investigación.

¿Cómo es el vínculo con la Policía en tanto auxiliar de la justicia?

Es un actor relevante. El vínculo no ha tenido altibajos. Hay continuidad en el trabajo. Hay buena disposición y una formación permanente de la Policía para tratar de estar de acuerdo a las actuales exigencias.

Policía y Fiscalía: “trabajo conjunto”

Cuando ocurre algún problema, alguna cosa que no se hizo de acuerdo a lo que establece la normativa, bueno, ahí nosotros vamos a estar en la vereda de enfrente porque vamos a exigir y si el policía comete un delito obviamente va a estar sujeto a una respuesta penal. Pero en principio es un trabajo conjunto donde es fundamental la colección de evidencias que van a ser pruebas e insumos para que la Fiscalía luego pueda presentar determinadas solicitudes. Formalización, sea de diligencia investigativa o eventualmente llegar a acuerdos de juicio abreviado u oral. Esto requiere el trabajo conjunto de la Policía y la Fiscalía. Cuando es convocada como imputado” “se le requiere que concurra con asistencia jurídica.

¿La gente cuándo llega la Fiscalía sabe en calidad de qué llega? ¿Cómo se la informa? ¿Quién le explica?

A la Fiscalía la gente viene generalmente convocada como testigo o imputada. Cuando es convocada como imputado ya sabe porque se le requiere que concurra con asistencia jurídica. En otro momento el funcionario o el fiscal cuando pasa a recibirle declaración o a tener una entrevista con la persona se le explica las razones por las cuales ha sido citado. La Policía cumple con la orden de citación. La Fiscalía es la que toma la decisión en base a donde está dirigida esa comparecencia. Claro, la gente viene con la duda, pero es la forma de trabajo. Son citaciones, nada más que el anoticiamiento, recabar la firma del convocado para una posterior comparecencia en Fiscalía.

¿Cómo impactó el cambio del código del Proceso Penal?

La modificación de noviembre del 2007 fue un cambio, no le digo de 180 grados pero fue un giro importante en cuanto a la forma de trabajar y en la forma de vinculación en cuanto al alcance de cada uno de los operadores del sistema. El nuevo Código, ley 19.293, implicó separar los roles del fiscal, de la defensa y del juez. Los roles del juez y del fiscal son los que han sufrido más cambios. Pero el rol de la defensa también cambió porque la forma de litigar, la forma en que se desempeñan los abogados, también tuvo que adecuarse a las nuevas maneras de llevar adelante las actuaciones en un caso penal, que tiene distintas etapas.

Si hablamos de un caso que no sea de flagrancia, (cuando la persona es detenida en el momento de cometer el delito), sino investigaciones de cierto alcance, con cierto tiempo, ello implica una etapa indagatoria, luego otra etapa que puede terminar con una formalización o el archivo. En caso de la formalización, la Fiscalía puede presentar o no, una acusación contra esa persona. Existe una alta probabilidad, cuando pedimos una formalización de que vamos a tener éxito en la etapa posterior. Es decir la Fiscalía no formaliza por las dudas o porque las víctimas o la gente pide que se formalice. Están en juego dos aspectos del trabajo fiscal: la credibilidad y la eficacia.

Juicio abreviado: la ventaja del imputado “es que puede achicar un poco la pena”

¿Se usa mucho el juicio abreviado?

Le puedo decir que los acuerdos por juicio abreviado son la amplia mayoría o el alto porcentaje de dilucidación de las investigaciones. Entonces hay una investigación corta cuando hay flagrancia, en 24 o 48 horas, se define la situación. Por ejemplo un hurto. Lo agarran a la vuelta de la esquina con el objeto hurtado, hay cámaras, tiene dos o tres evidencias claras que le dan al fiscal elementos ciertos, indispensables para pedir la formalización y ahí el imputado con su defensa evaluará si acepta los hechos y quiere ir a un abreviado. Como se dice en el lenguaje campechano “se va al mazo”. La ventaja que obtiene es que puede achicar un poco la pena aceptando los hechos e ir a un abreviado. Aquí la rebaja de la pena tiene como límite lo que establece el Código, que es hasta un tercio.

¿Hay límites para los juicios abreviados?

Si, hay varios límites. Con determinados tipos de delitos que tienen pena mayor a cuatro años de penitenciaría no se puede hacer juicio abreviado. Es decir, por un copamiento, extorsión, homicidio especialmente agravado, no se puede hacer juicio abreviado; están excluidos.

Además, se establece que la pena que se acuerde no puede ser por debajo del mínimo que establece el Código Penal para ese tipo de delitos.

Es decir si usted tiene un delito de hurto especialmente agravado, que tiene una pena mínima de doce meses, usted no puede hacer un acuerdo por diez o seis meses. Tiene que ser de doce meses efectivos”. Es una garantía para todo el sistema de que no va a ser antojadiza la pena y que no quedará al libre al albedrío del fiscal o de la defensa. El juez va a controlar cuando se realice la audiencia de juicio abreviado que los hechos se adecuen a la calificación y que la pena pedida sea legal.

Muchas veces se dice que en los abreviados el juez homologa lo acordado entre fiscal y la defensa

Quien afirma que el juez homologa la solicitud no está diciendo toda la verdad. El juez va a analizar si se dan los requisitos que establece el juicio abreviado. Entonces, si se llegó a un acuerdo sobre esa base y si se hace voluntariamente lo evalúa el juez. Después el juez va a escuchar la acusación fiscal y le va a preguntar a la defensa si se allana o no a la acusación.

¿Cuántos acuerdos abreviados se hacen en Paysandú?

No tengo una estadística. Recuerde que nosotros no tenemos una especialización en materia de violencia de género o doméstica. Acá tenemos que hacer una distinción importante: violencia doméstica o violencia de género tienen dos manifestaciones a nivel procesal. Una se canaliza a través del juzgado de familia, mediante medidas cautelares conforme a lo que establece la ley. Ahí se pueden adoptar medidas de protección. A su vez cuando hay un hecho de violencia de género y de violencia doméstica que revista cierta entidad, que implique la configuración de un hecho con apariencia delictiva, ahí puede entrar en juego la otra fase de la violencia de género y doméstica que es el aspecto penal. Ahí la Fiscalía va a iniciar una investigación que puede concluir en distintas actuaciones. Estas violencias tienen dos formas de respuesta procesal. Una con el Código General de Proceso Civil y la otra a nivel del sistema Procesal penal. Por ejemplo, una persona que abusa de su pareja es violencia doméstica, pero al mismo tiempo es un abuso sexual o violación.

El Centro Comercial e Industrial de Paysandú planteó que no se está aplicando la ley de faltas y piden que se aplique. ¿Esto es así?

La ley de falta se siempre se aplica y nunca se dejó de aplicarla. Hay decenas de casos por año y la Fiscalía tiene un criterio de priorización de cierto tipo de falta. Es decirla Fiscalía tiene una persecución bastante firme. En las ocupaciones de espacios públicos para que opere una falta tiene que configurarse toda la tipicidad, o sea, la institución de la conducta que establece la ley de falta. La respuesta ante una falta culmina con lo que se llaman días de trabajo comunitario con los límites establecidos en la ley.

Ley de faltas: hay “una expectativa sobrevalorada en cuanto a solucionar determinados problemas sociales” con su aplicación

Una persona durmiendo en la puerta de un comercio, ¿comete una falta?

No, no es una falta. Yo creo que hay actores del sistema social que piensan que con la ley de falta van a solucionar el tema de la deambulación, de personas durmiendo en distintos lugares de la ciudad, lo que no se soluciona con la ley de falta. Hay que tener claro que se aplica donde hay mendicidad abusiva con cierta impertinencia, que es una molestia total para la persona como un acoso, un hostigamiento. No se configura porque alguien te pida unas monedas, por ejemplo. Si alguien se establece en la Plaza Constitución y hace una carpa y se queda a vivir en ese lugar ahí está cometiendo la falta de ocupación de espacio público. Pero que duerma en un banco no es falta. Entonces, hay una falsa interpretación de lo sería una falta. Las faltas se rigen por la ley especial de falta y la Fiscalía no es quien dirige el proceso ni es quien inicia la investigación, sino que se inicia la investigación a través de Policía y el procedimiento lo dispone el juez de paz. La Fiscalía va a la audiencia a efecto de acusar o no. Nadie va preso. En algún caso puede ser un arresto de 24 horas. Hay una expectativa sobrevalorada en cuanto a solucionar determinados problemas sociales.

“Cuando la política entra por la puerta la justicia se escapa por la ventana”

¿Hay una judicialización de la política?

La judicialización es una expresión sociológica o de la ciencia política. Nosotros tenemos que atenernos a la resultancia de la existencia o no de un hecho con apariencia delictiva. Si hay evidencia de un hecho y quién es el presunto responsable. Lo demás, si es un político o alguien poderoso tiene que quedar afuera. Porque cuando la política entra por la puerta la justicia se escapa por la ventana. Tenemos que mantenernos al margen de eso. Presiones siempre va a haber. La lucha que se da a nivel político quiere reproducirse a nivel judicial. La justicia tiene que ajustarse a los parámetros del proceso y a la existencia o no de un hecho delictivo.

¿Los fiscales pueden actuar de oficio?

No se actúa de oficio tiene que haber una denuncia de parte. En tal caso si se llega a un acuerdo reparatorio se terminan ahí las actuaciones. Hay una serie de delitos del artículo 96 que establece el requisito de la instancia y si no se formula en el plazo de los 180 días caduca la acción. La delincuencia fluctúa en determinadas épocas del año o en festividades. Lo vemos claramente cuando existe una oleada de actuaciones, formalizaciones y logrando prisiones preventivas o condenas con privación de libertad. Mientras ocurre ese periodo el delito baja después cuando empiezan a recuperar libertad hay un grupo importante de imputados que son reincidentes. La alarma es por qué sigue habiendo tantos porcentajes de gente que comete delitos. Debería haber una única instancia con todos los operadores para no repetir relatos y revictimización

¿Los operadores judiciales están preparados para abordar el tratamiento de delitos sexuales?

Creo que, siendo sincero nos falta hacer menos gravosa las instancias de revictimización Cada vez que un niño, niña, adolescente tiene que reiterar relato está vivenciando el sufrimiento y no tenemos nosotros derecho a hacerlo sufrir de vuelta para resolver el caso. Emocionalmente nos exige una preparación, nos produce dolor que profesionalmente lo manejamos. Es muy desgastante.

¿Cómo actúan cuando se trata de menores abusados?

Cuando hay menores de edad abusados, nosotros tenemos el criterio de no entrevistar a un niño o un adolescente a los efectos de no revictimizar. La víctima aporta el testimonio a través de la psicóloga que lo va a preparar para saber cómo será el procedimiento e instancias que se van a cumplir para que sepa. Después puede haber medidas anticipadas que son las cámaras Gesell con ciertas garantías. Ahí la Fiscalía toma conocimiento del relato de la víctima. Hay otros informes de expertos. Pasa a ser un proceso multidisciplinario para validar relato de la víctima.

Las cuatro Fiscalías en Paysandú atienden 1.500 casos por año

Desde noviembre del 2017 al 2 de junio del 2026 pasaron por la fiscalía de tercer turno de Paysandú, a cargo del doctor Carlos Mota, 6.801 casos. El funcionario estima que cada fiscalía, -ninguna tiene especialización-, entre casos penales, aduaneros y por ley de faltas, atiende unos 1.500 caso por año. Aunque la fiscalía no registra estadísticas locales, el fiscal comentó que “los delitos contra la propiedad civil han aumentado. Mucho de los delitos están vinculados a estafas, sobre todo mediante medios tecnológicos. También aumentaron la violencia doméstica; estos delitos no han retrocedido. La fiscalía tiene escasos 21 funcionarios: 13 fiscales, 2 coordinadoras, 1 psicóloga (de la Unidad de Víctimas y Testigos, “que nos dan una gran mano. Sobre todo, en casos de violencia de género y doméstica, o de atención de familiares de víctimas de homicidios” acota el fiscal Mota) y 5 funcionarios. “Siempre se precisan más dijo”. Sobre el Código del Proceso Penal de 2017, “ya tiene 13 modificaciones y se viene la 14. Lo normal es que al Código no se lo toque por 10 diez y después se evaluá, así lo dice la academia”.

El caso de la torta frita

Cuentan que un fiscal formalizó una persona y que lo mandaron a hacer tortas fritas. En realidad, una persona había robado una bordeadora, se hace una investigación, lleva un tiempo y se logra incautar la misma y la persona asume su responsabilidad. “La entregó”, dijo. El daño se subsana. El fiscal que lo formalizó le puso la “suspensión condicional del proceso” (código acusatorio). En el acuerdo suspensorio y entre otras cosas reparar el daño. Póngale abonar 1.500/2000 pesos al dueño de la bordeadora porque el dueño perdió plata. La persona dice sí, voy a pagar 2 mil pesos pero para hacer voy a seguir vendiendo tortas fritas. Un periodista recogió eso y dijo que la obligación que se le puso era vender tortas fritas.