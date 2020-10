En la entrevista con Radio Universal, si bien Orsi se manifestó a favor de tomar el camino “corto” para llevar adelante el referéndum contra la LUC y dejó en claro su escepticismo con la oportunidad de realizar una campaña de recolección de firmas para derogar la norma. “No nos podemos olvidar de lo que está generando la pandemia: los gurises que no están pudiendo ir a la escuela; una normalidad que no se termina de instalar. Entonces si salgo a plantear que hay que recoger firmas contra la LUC el vecino de acá a la vuelta me va a mirar con una cara rara y me va a decir ‘¿y este de qué me habla?’ [...] Si encontramos puntos de encuentro como fuerza política que nos lleven a considerar que por esto sí conviene dar pelea, por ahí está bien. Ahora, como lo estamos planteando, la LUC y no a la LUC, es porque no entendemos tampoco qué es lo que pasa por la cabeza de nuestra gente”.